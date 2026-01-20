"Кайрат" первым лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бельгийский "Брюгге" на выезде одержал победу над казахстанским "Кайратом" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
20 января 2026 • начало в 18:30
Завершен
90’ • Адилет Садыбеков
(Aleksandr Mrynskiy)
32’ • Aleksandar Stankovic
38’ • Ханс Ванакен
(Роберто Сейс)
74’ • Ромео Вермант
(Mamadou Diakhon)
84’ • Брэндон Мехеле
Встреча в Астане завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Мячи у победителей забили Александар Станкович (32-я минута), Ханс Ванакен (38), Ромео Вермант (74) и Брэндон Мехеле. В составе "Кайрата" отличился Адилет Садыбеков (90+2).
"Брюгге", набрав 7 очков, занимает 23-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. "Кайрат" (1), потерпев четвертое поражение подряд, занимает последнюю, 36-ю строчку. Казахстанский клуб еще не одержал ни одной победы в основном этапе турнира и стал первой командой, которая лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
В заключительном туре "Кайрат" 28 января сыграет в гостях с английским "Арсеналом", "Брюгге" в этот же день примет французский "Марсель".
