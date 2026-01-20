https://ria.ru/20260120/futbol-2069081840.html
Рафинья восстановился от травмы перед матчем "Барселоны" в ЛЧ
Рафинья восстановился от травмы перед матчем "Барселоны" в ЛЧ - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Рафинья восстановился от травмы перед матчем "Барселоны" в ЛЧ
Бразильский футболист испанской "Барселоны" Рафинья завершил восстановление после полученного ушиба и получил разрешение врачей на участие в матчах, его... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T16:20:00+03:00
2026-01-20T16:20:00+03:00
2026-01-20T16:28:00+03:00
футбол
спорт
рафинья (1987)
ферран торрес
ламин ямаль
барселона
реал сосьедад
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043597632_0:75:1081:683_1920x0_80_0_0_2e8a44676b4462cdfa9be31c8d88a104.jpg
https://ria.ru/20260116/onopko-2068401435.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043597632_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_377ca9baf62fe3fa69acccf7e3041672.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, рафинья (1987), ферран торрес, ламин ямаль, барселона, реал сосьедад, чемпионат испании по футболу, лига чемпионов уефа, славия
Футбол, Спорт, Рафинья (1987), Ферран Торрес, Ламин Ямаль, Барселона, Реал Сосьедад, Чемпионат Испании по футболу, Лига чемпионов УЕФА, Славия
Рафинья восстановился от травмы перед матчем "Барселоны" в ЛЧ
Бразильский футболист Рафинья вернулся в состав "Барселоны"