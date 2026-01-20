Рейтинг@Mail.ru
Рафинья восстановился от травмы перед матчем "Барселоны" в ЛЧ - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:20 20.01.2026 (обновлено: 16:28 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/futbol-2069081840.html
Рафинья восстановился от травмы перед матчем "Барселоны" в ЛЧ
Рафинья восстановился от травмы перед матчем "Барселоны" в ЛЧ - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Рафинья восстановился от травмы перед матчем "Барселоны" в ЛЧ
Бразильский футболист испанской "Барселоны" Рафинья завершил восстановление после полученного ушиба и получил разрешение врачей на участие в матчах, его... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T16:20:00+03:00
2026-01-20T16:28:00+03:00
футбол
спорт
рафинья (1987)
ферран торрес
ламин ямаль
барселона
реал сосьедад
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043597632_0:75:1081:683_1920x0_80_0_0_2e8a44676b4462cdfa9be31c8d88a104.jpg
https://ria.ru/20260116/onopko-2068401435.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043597632_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_377ca9baf62fe3fa69acccf7e3041672.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, рафинья (1987), ферран торрес, ламин ямаль, барселона, реал сосьедад, чемпионат испании по футболу, лига чемпионов уефа, славия
Футбол, Спорт, Рафинья (1987), Ферран Торрес, Ламин Ямаль, Барселона, Реал Сосьедад, Чемпионат Испании по футболу, Лига чемпионов УЕФА, Славия
Рафинья восстановился от травмы перед матчем "Барселоны" в ЛЧ

Бразильский футболист Рафинья вернулся в состав "Барселоны"

© Соцсети футболистаРафинья
Рафинья - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Соцсети футболиста
Рафинья. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бразильский футболист испанской "Барселоны" Рафинья завершил восстановление после полученного ушиба и получил разрешение врачей на участие в матчах, его одноклубник Ферран Торрес получил мышечную травму и пропустит около десяти дней, сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.
Торрес принял участие в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу против "Реал Сосьедад" (1:2). Он вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте. Отмечается, что форвард получил травму полуперепончатой мышцы правой ноги. Рафинья пропустил матч против "Реал Сосьедад".
Лига чемпионов УЕФА
21 января 2026 • начало в 23:00
Матч не начался
Славия Прага
:
Барселона
Календарь Турнирная таблица История встреч
В среду "Барселона" на выезде сыграет против пражской "Славии" в рамках седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. Участие в матче не примет испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль из-за перебора желтых карточек. Также восстанавливаться после травм продолжают испанский полузащитник клуба Гави и датский защитник Андреас Кристенсен.
Виктор Онопко - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Легенду сборной России по футболу не взяли в "Барселону" из-за внешности
16 января, 19:36
 
ФутболСпортРафинья (1987)Ферран ТорресЛамин ЯмальБарселонаРеал СосьедадЧемпионат Испании по футболуЛига чемпионов 2025-2026Славия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Барыс
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Брюгге
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Манчестер Сити
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Арсенал
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Монако
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Боруссия Д
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    ПСЖ
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Аякс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Наполи
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала