Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

ФСБ ликвидировала мужчину, причастного к подготовке теракта в Ставрополе

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Силовики ликвидировали мужчину, причастного к подготовке теракта против военного в Ставрополе, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.

"При попытке задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление <...> и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет", — говорится в заявлении.

Речь идет о жителе Кисловодска 1982 года рождения, который раньше занимался сбытом наркотиков. По заданию украинских спецслужб он заложил в тайник взрывное устройство, с помощью которого террористка планировала убить военнослужащего в Ставрополе

На месте происшествия нашли пистолет, гранату и СВУ, добавили в ведомстве.