09:49 20.01.2026 (обновлено: 14:38 20.01.2026)
ФСБ ликвидировала мужчину, причастного к подготовке теракта в Ставрополе
происшествия
ставрополь
россия
кисловодск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
краснодарский край
происшествия, ставрополь, россия, кисловодск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф), краснодарский край
Происшествия, Ставрополь, Россия, Кисловодск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Краснодарский край
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Силовики ликвидировали мужчину, причастного к подготовке теракта против военного в Ставрополе, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
"При попытке задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление <...> и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет", — говорится в заявлении.
Кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Жителя Иркутской области арестовали по делу о подготовке теракта
19 января, 10:21
Речь идет о жителе Кисловодска 1982 года рождения, который раньше занимался сбытом наркотиков. По заданию украинских спецслужб он заложил в тайник взрывное устройство, с помощью которого террористка планировала убить военнослужащего в Ставрополе.
На месте происшествия нашли пистолет, гранату и СВУ, добавили в ведомстве.
В конце декабря ФСБ задержала жительницу Краснодарского края 2007 года рождения. Она хотела установить на машине у воинской части взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Ее взяли с поличным. По данным следствия, злоумышленница попала под влияние мошенников, угрожавших ей уголовным преследованием.
 
ПроисшествияСтавропольРоссияКисловодскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Краснодарский край
 
 
