ФСБ ликвидировала мужчину, причастного к подготовке теракта в Ставрополе
ФСБ ликвидировала мужчину, причастного к подготовке теракта в Ставрополе
Силовики ликвидировали мужчину, причастного к подготовке теракта против военного в Ставрополе, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 20.01.2026
Ликвидация жителя Кисловодска, причастного к подготовке теракта по указанию украинских спецслужб
ФСБ показала ликвидацию жителя Кисловодска, причастного к подготовке теракта по указанию украинских спецслужб
