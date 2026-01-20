Две партии Франции внесут вотум недоверия правительству Лекорню

Лидер парламентской фракции LFI Матильда Пано в своем аккаунте в X также заявила, что ее партия также внесет вотум недоверия Лекорню, назвав продвигаемый им проект бюджета катастрофическим.

В ноябре 2025 года депутаты национального собрания (нижней палаты парламента) практически единогласно отклонили законопроект о бюджете на 2026 год, после чего проект бюджета отправился в сенат. Но и совместная паритетная комиссия двух палат не смогла согласовать компромиссную версию соответствующего законопроекта.