00:51 20.01.2026
Две партии Франции внесут вотум недоверия правительству Лекорню
Две партии Франции внесут вотум недоверия правительству Лекорню
Две партии Франции внесут вотум недоверия правительству Лекорню

Две партии Франции внесут вотум недоверия правительству Лекорню из-за бюджета

© AP Photo / Martin LelievreСебастьян Лекорню
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Martin Lelievre
Себастьян Лекорню. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) и "Национальное объединение" (RN) намерены вновь выдвинуть предложение по вынесению вотума недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню из-за планов принятия бюджета в обход парламентского голосования, заявили представители партий.
Ранее Лекорню подтвердил, что воспользуется статьей 49.3 конституции Франции, чтобы принять госбюджет на 2026 год в обход парламента, сообщал телеканал BFMTV.
Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу в Елисейском дворце в темных очках - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Водяной пистолет": во Франции высмеяли "базуку" Макрона
Вчера, 01:40
"Учитывая безответственные заявления (Лекорню - ред.), направленные на подкуп Социалистической партии в ущерб национальным интересам - заявления, которые приведут к повышению налогов и увеличению долга, - RN очевидно внесет вотум недоверия", - написала на странице в соцсети X лидер парламентской фракции RN Марин Ле Пен.
Лидер парламентской фракции LFI Матильда Пано в своем аккаунте в X также заявила, что ее партия также внесет вотум недоверия Лекорню, назвав продвигаемый им проект бюджета катастрофическим.
Нижняя палата французского парламента 14 января отклонила инициативы "Непокорившейся Франции" и "Национального объединения" по вынесению вотума недоверия правительству Лекорню.
В ноябре 2025 года депутаты национального собрания (нижней палаты парламента) практически единогласно отклонили законопроект о бюджете на 2026 год, после чего проект бюджета отправился в сенат. Но и совместная паритетная комиссия двух палат не смогла согласовать компромиссную версию соответствующего законопроекта.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Макрон пообещал удвоить оборонный бюджет Франции за его президентство
15 января, 20:25
 
В миреФранцияСебастьян ЛекорнюМарин Ле Пен
 
 
