Франция отправила военных в Гренландию для поддержки Дании, заявил Макрон

БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Париж отправил своих военнослужащих на учения в Гренландию с целью поддержать Копенгаген, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон.
"Франция и Европа привержены национальному суверенитету и независимости, Организации Объединенных Наций и ее уставу… Именно из-за этих принципов мы решили присоединиться к совместным учениям в Гренландии, не угрожая никому, а просто поддерживая союзника и другую европейскую страну - Данию", - сказал Макрон в рамках своего выступления на форуме в Давосе.
В среду вооруженные силы Дании объявили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Макрон в четверг отметил, что Франция примет участие в совместных учениях с Данией в Гренландии. В этот же день телеканал BFMTV со ссылкой на военный источник сообщил, что около 15 французских военных прибыли на остров.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Европа набрала чуть больше взвода на защиту Гренландии от США
16 января, 05:17