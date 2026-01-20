Рейтинг@Mail.ru
СМИ: участники форума в Давосе не попали на секцию из-за проблем с бейджами - РИА Новости, 20.01.2026
06:21 20.01.2026
СМИ: участники форума в Давосе не попали на секцию из-за проблем с бейджами
Сотни участников Давосского форума не смогли попасть на мероприятие в сфере технологий и финансов (EmTech Invest) из-за организационной ошибки, по которой они... РИА Новости, 20.01.2026
Новости
в мире, давос
В мире, Давос
СМИ: участники форума в Давосе не попали на секцию из-за проблем с бейджами

Semafor: участники форума в Давосе не попали на секцию из-за проблем с бейджами

© AP Photo / Markus SchreiberЛоготип Международного экономического форума в Давосе
Логотип Международного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Логотип Международного экономического форума в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Сотни участников Давосского форума не смогли попасть на мероприятие в сфере технологий и финансов (EmTech Invest) из-за организационной ошибки, по которой они не получили действующие бейджи на вход, несмотря на то что оплатили участие, сообщает издание Semafor со ссылкой на очевидцев.
"Около 200 участников Давосского форума, зарегистрировавшихся и оплативших бейджи в отеле, в понедельник оказались в затруднительном положении. Они часами стояли в очереди на холоде, чтобы узнать, что из-за разногласий между двумя организаторами мероприятия произошла путаница с тем, кому должен быть предоставлен доступ на мероприятие в сфере технологий и финансов под названием EmTech Invest", - пишет издание.
Международный экономический форум в Давосе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
FT создала разговорник для расшифровки речей на форуме в Давосе
Вчера, 18:53
Сообщается, что из-за путаницы между организаторами более половины из 300 зарегистрировавшихся фактически не получили бейджи и, соответственно, не были в списках на вход. Отмечается, что организаторы также не учли, что на мероприятие записалось куда больше людей, чем может вместить зал, рассчитанный на 60 человек. В результате большинство слушателей так и не смогли попасть на мероприятие.
Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп хочет подписать соглашение о Совете мира в Давосе, сообщает Bloomberg
Вчера, 20:31
 
