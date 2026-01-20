https://ria.ru/20260120/forum-2068933070.html
СМИ: участники форума в Давосе не попали на секцию из-за проблем с бейджами
2026-01-20T06:21:00+03:00
2026-01-20T06:21:00+03:00
2026-01-20T06:21:00+03:00
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Сотни участников Давосского форума не смогли попасть на мероприятие в сфере технологий и финансов (EmTech Invest) из-за организационной ошибки, по которой они не получили действующие бейджи на вход, несмотря на то что оплатили участие, сообщает издание Semafor
со ссылкой на очевидцев.
"Около 200 участников Давосского форума, зарегистрировавшихся и оплативших бейджи в отеле, в понедельник оказались в затруднительном положении. Они часами стояли в очереди на холоде, чтобы узнать, что из-за разногласий между двумя организаторами мероприятия произошла путаница с тем, кому должен быть предоставлен доступ на мероприятие в сфере технологий и финансов под названием EmTech Invest", - пишет издание.
Сообщается, что из-за путаницы между организаторами более половины из 300 зарегистрировавшихся фактически не получили бейджи и, соответственно, не были в списках на вход. Отмечается, что организаторы также не учли, что на мероприятие записалось куда больше людей, чем может вместить зал, рассчитанный на 60 человек. В результате большинство слушателей так и не смогли попасть на мероприятие.
Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.