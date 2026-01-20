Рейтинг@Mail.ru
Филиппо раскритиковал Макрона за выступление на английском языке
18:41 20.01.2026
Филиппо раскритиковал Макрона за выступление на английском языке
Филиппо раскритиковал Макрона за выступление на английском языке
Филиппо раскритиковал Макрона за выступление на английском языке
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо во вторник раскритиковал президента республики Эммануэля Макрона за то, что он использовал английский
Филиппо раскритиковал Макрона за выступление в Давосе на английском языке

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо во вторник раскритиковал президента республики Эммануэля Макрона за то, что он использовал английский язык во время своего выступления на форуме в Давосе.
"В этот самый момент Макрон произносит свою речь в Давосе: … он говорит по-английски! Невыносимо! Позорно! Чудовищно! "Европа", Европа, Европа, и ни разу слово "Франция"!" - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
Лидер партии "Патриоты" также раскритиковал президента Франции за то, что он носил темные очки во время выступления.
Ранее Макрон выступил с речью на полях форума в Давосе. Во время своего выступления французский лидер был в темных очках.
Макрон в четверг заявил на встрече с представителями Новой Каледонии в Елисейском дворце, что ему какое-то время придется носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего в глазу сосуда.
В пятницу французский лидер выступал с ежегодным обращением к военным с налитым кровью глазом. В Елисейском дворце сообщили, что у президента лопнул сосуд в глазу, и заверили, что это неопасно.
Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января.
