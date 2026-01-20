https://ria.ru/20260120/filippo-2069129026.html
Филиппо раскритиковал Макрона за выступление на английском языке
Филиппо раскритиковал Макрона за выступление на английском языке - РИА Новости, 20.01.2026
Филиппо раскритиковал Макрона за выступление на английском языке
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо во вторник раскритиковал президента республики Эммануэля Макрона за то, что он использовал английский РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T18:41:00+03:00
2026-01-20T18:41:00+03:00
2026-01-20T18:41:00+03:00
в мире
давос
европа
франция
эммануэль макрон
флориан филиппо
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069086279_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c77c6fd7af81a1680c30ca78ecfef97.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2069020753.html
https://ria.ru/20260120/tramp-2068940438.html
давос
европа
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069086279_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_dde0212f3dec73ec7a3489381d32bf5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, давос, европа, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо, патриот
В мире, Давос, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Патриот
Филиппо раскритиковал Макрона за выступление на английском языке
Филиппо раскритиковал Макрона за выступление в Давосе на английском языке