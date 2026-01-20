Экс-глава Нато призвал Европу перестать льстить Трампу и показать силу

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Страны Европы должны прекратить льстить президенту США Дональду Трампу в споре о принадлежности Гренландии, так как это не работает, им нужно показать силу, отметил экс-глава НАТО и бывший премьер Дании Андерс Фог Расмуссен в интервью агентству Рейтер на полях форума в Давосе.
Трамп показал сообщение от Рютте о Гренландии
Вчера, 10:06
"На самом деле именно будущее НАТО стоит на кону. Время для лести подошло к концу. Это не работает", - цитирует его агентство.
Политик добавил, что Европа должна продемонстрировать силу и единство, так как эти качества "уважает Трамп". Расмуссен призвал также к обсуждению применения "инструмента против принуждения" (anti-coercion instrument, ACI) ЕС, также называемого "торговой базукой", на фоне угроз Трампа ввести пошлины в отношении товаров некоторых стран.
Как добавляет Рейтер, Расмуссен также предложил план из трех пунктов по разрешению ситуации с Гренландией. Политик отметил, что обсудит план вместе с гостями форума в Давосе.
"В нем предусматривается обновление соглашения от 1951 года между США и Данией, которое позволяет (пребывание - ред.) американских военных и баз в Гренландии, чтобы обеспечить усиленное присутствие НАТО в этом регионе", - отмечает агентство.
Отмечается, что план Расмуссена также предусматривает "инвестиционное соглашение" для того, чтобы помочь американским и европейским фирмам добывать минералы в Гренландии. Кроме того, план предполагает "договор стабилизации и противостояния", который не допускает "инвестиции КНР и России" в критические секторы в стране.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.