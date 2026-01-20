Экс-глава Нато призвал Европу перестать льстить Трампу и показать силу

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Страны Европы должны прекратить льстить президенту США Дональду Трампу в споре о принадлежности Гренландии, так как это не работает, им нужно показать силу, отметил экс-глава НАТО и бывший премьер Дании Андерс Фог Расмуссен в интервью агентству Рейтер на полях форума в Давосе.

В интервью на полях Всемирного экономического форума в Давосе Расмуссен назвал самым крупным испытанием для НАТО с начала его основания заявления Трампа о том, что Гренландия должна войти в состав США . По его словам, будущее Североатлантического союза "стоит на кону".

"На самом деле именно будущее НАТО стоит на кону. Время для лести подошло к концу. Это не работает", - цитирует его агентство.

Политик добавил, что Европа должна продемонстрировать силу и единство, так как эти качества "уважает Трамп". Расмуссен призвал также к обсуждению применения "инструмента против принуждения" (anti-coercion instrument, ACI) ЕС , также называемого "торговой базукой", на фоне угроз Трампа ввести пошлины в отношении товаров некоторых стран.

Как добавляет Рейтер, Расмуссен также предложил план из трех пунктов по разрешению ситуации с Гренландией. Политик отметил, что обсудит план вместе с гостями форума в Давосе.

"В нем предусматривается обновление соглашения от 1951 года между США и Данией , которое позволяет (пребывание - ред.) американских военных и баз в Гренландии, чтобы обеспечить усиленное присутствие НАТО в этом регионе", - отмечает агентство.

Отмечается, что план Расмуссена также предусматривает "инвестиционное соглашение" для того, чтобы помочь американским и европейским фирмам добывать минералы в Гренландии. Кроме того, план предполагает "договор стабилизации и противостояния", который не допускает "инвестиции КНР и России" в критические секторы в стране.