Рейтинг@Mail.ru
В Европе обсуждают бойкот ЧМ в США из-за Гренландии, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/evropa-2069099746.html
В Европе обсуждают бойкот ЧМ в США из-за Гренландии, пишут СМИ
В Европе обсуждают бойкот ЧМ в США из-за Гренландии, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2026
В Европе обсуждают бойкот ЧМ в США из-за Гренландии, пишут СМИ
Идея бойкота Чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в США, обсуждается в Европе на фоне споров из-за Гренландии, отмечает журнал Economist. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:26:00+03:00
2026-01-20T17:26:00+03:00
в мире
сша
гренландия
европа
дональд трамп
марк рютте
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048284551_0:293:1080:901_1920x0_80_0_0_a0313701d7109d3d6865641f9be7dfb4.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2068942941.html
https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2068908962.html
сша
гренландия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048284551_0:192:1080:1002_1920x0_80_0_0_696ef69a7a0d5584b2e54ee3ea41da8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, европа, дональд трамп, марк рютте, евросоюз, нато, чемпионат мира по футболу 2026
В мире, США, Гренландия, Европа, Дональд Трамп, Марк Рютте, Евросоюз, НАТО, Чемпионат мира по футболу 2026
В Европе обсуждают бойкот ЧМ в США из-за Гренландии, пишут СМИ

Economist: в Европе обсуждают бойкот ЧМ-2026 на фоне споров из-за Гренландии

© Соцсети турнираМяч и трофей ЧМ-2026
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Соцсети турнира
Мяч и трофей ЧМ-2026. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Идея бойкота Чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в США, обсуждается в Европе на фоне споров из-за Гренландии, отмечает журнал Economist.
Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. В 2028 году Лос-Анджелес примет летние Олимпийские игры.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Гренландия имеет первостепенное значение для США, заявил Трамп
Вчера, 08:39
"Сейчас настроения в Брюсселе (ЕС - ред.) ... на фоне ситуации с Гренландией мрачные, если не мятежные. Обсуждается бойкот Чемпионата мира в Америке этим летом,... действие, напоминающее бойкот США летней Олимпиады в Москве в 1980-м году", - отметил автор статьи.
При этом он отмечает, что "если европейцы все-таки решатся ответить" США, то ситуация может усугубиться.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что созвонился с генсеком НАТО Марком Рютте и обсудил с ним Гренландию. Также Трамп отметил, что согласился провести встречу по вопросу Гренландии с различными сторонами в Давосе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
Вчера, 08:00
 
В миреСШАГренландияЕвропаДональд ТрампМарк РюттеЕвросоюзНАТОЧемпионат мира по футболу 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала