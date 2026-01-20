В Европе обсуждают бойкот ЧМ в США из-за Гренландии, пишут СМИ

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Идея бойкота Чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в США, обсуждается в Европе на фоне споров из-за Гренландии, отмечает журнал Economist.
Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. В 2028 году Лос-Анджелес примет летние Олимпийские игры.
"Сейчас настроения в Брюсселе (ЕС - ред.) ... на фоне ситуации с Гренландией мрачные, если не мятежные. Обсуждается бойкот Чемпионата мира в Америке этим летом,... действие, напоминающее бойкот США летней Олимпиады в Москве в 1980-м году", - отметил автор статьи.
При этом он отмечает, что "если европейцы все-таки решатся ответить" США, то ситуация может усугубиться.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что созвонился с генсеком НАТО Марком Рютте и обсудил с ним Гренландию. Также Трамп отметил, что согласился провести встречу по вопросу Гренландии с различными сторонами в Давосе.
