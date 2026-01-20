Рейтинг@Mail.ru
Уступки Европы усилили непредсказуемость Трампа, заявила глава МИД Австрии - РИА Новости, 20.01.2026
16:26 20.01.2026
Уступки Европы усилили непредсказуемость Трампа, заявила глава МИД Австрии
Уступки Европы усилили непредсказуемость Трампа, заявила глава МИД Австрии
в мире, европа, сша, гренландия, дональд трамп
В мире, Европа, США, Гренландия, Дональд Трамп
Уступки Европы усилили непредсказуемость Трампа, заявила глава МИД Австрии

Майнль-Райзингер: слабость Европы подстегнула непредсказуемость Трампа

ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Уступки Европы американскому лидеру Дональду Трампу лишь усилили его непредсказуемость, считает глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер.
"Первоначальное представление о том, что Трампа можно сдержать постоянными уступками - от дружеских слов до реальных уступок в экономических вопросах - оказалось заблуждением. Слабость Европы не смягчила непредсказуемость Трампа, а лишь подстегнула ее", - говорится в гостевой статье главы МИД республики к годовщине второго срока Трампа, опубликованной в австрийской газете die Presse.
По мнению министра, иллюзия того, что в случае необходимости Европа всегда может положиться на США, окончательно развеялась в прошлом году.
"Более того: за год стабилизирующий фактор для Европы превратился в стратегический риск", - добавила она.
Дональд Трамп вступил в должность президента США во второй раз 20 января 2025 года по итогам выборов 2024 года.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
