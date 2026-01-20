https://ria.ru/20260120/evropa-2068948333.html
В Европе уровень заполненности газовых хранилищ упал ниже 50 процентов
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Уровень заполненности подземных хранилищ (ПХГ) в Европе 18 января опустился ниже 50%, что произошло почти на три недели раньше, чем годом ранее, меньше было только в разгар газового кризиса в 2022 году, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
По данным на газовые сутки 18 января (закончились утром 19 января), европейские хранилища заполнены на 49,8%. Это на 11,2 процентного пункта меньше, чем в прошлом году, и на 14,6 п.п. меньше, чем в среднем в этот день за последние пять лет.
Меньше в этот день было только в 2022 году, когда в Европе
полыхал энергетический кризис из-за негативных погодных условий, ограниченного предложения со стороны основных поставщиков и высокого спроса на сжиженный газ в Азии
.
Сейчас в европейских хранилищах около 50,6 миллиарда кубометров газа.
Годом ранее запасы газа в Европе опустились ниже 50% 6 февраля.
Европа с начала января отбирает из ПХГ в полтора раза больше газа, чем в те же даты за последние пять лет, подсчитало РИА Новости, изучив данные GIE.
Компания "Газпром
" с ноября обращала внимание, что отбор газа из подземных хранилищ в Европе уже бьет рекорды, а при сильных или длительных холодах недостаточные запасы могут поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей.
Обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта – середины апреля.