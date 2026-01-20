Рейтинг@Mail.ru
В Европе уровень заполненности газовых хранилищ упал ниже 50 процентов - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/evropa-2068948333.html
В Европе уровень заполненности газовых хранилищ упал ниже 50 процентов
В Европе уровень заполненности газовых хранилищ упал ниже 50 процентов - РИА Новости, 20.01.2026
В Европе уровень заполненности газовых хранилищ упал ниже 50 процентов
Уровень заполненности подземных хранилищ (ПХГ) в Европе 18 января опустился ниже 50%, что произошло почти на три недели раньше, чем годом ранее, меньше было... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T09:34:00+03:00
2026-01-20T09:34:00+03:00
в мире
европа
азия
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129880/90/1298809028_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_9182b0a09500ff623d8edec81c05ff9d.jpg
https://ria.ru/20260119/mvf-2068768830.html
https://ria.ru/20260104/es-2066398578.html
https://ria.ru/20251017/gaz-2048915250.html
европа
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129880/90/1298809028_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_86eec21727fa4665f5147d700ff4f9a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, азия, газпром
В мире, Европа, Азия, Газпром
В Европе уровень заполненности газовых хранилищ упал ниже 50 процентов

Уровень заполненности газовых хранилищ в Европе 18 января опустился ниже 50%

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМанометр
Манометр - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Манометр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Уровень заполненности подземных хранилищ (ПХГ) в Европе 18 января опустился ниже 50%, что произошло почти на три недели раньше, чем годом ранее, меньше было только в разгар газового кризиса в 2022 году, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
По данным на газовые сутки 18 января (закончились утром 19 января), европейские хранилища заполнены на 49,8%. Это на 11,2 процентного пункта меньше, чем в прошлом году, и на 14,6 п.п. меньше, чем в среднем в этот день за последние пять лет.
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
МВФ спрогнозировал мировую цену на нефть в 2026 году
19 января, 12:58
Меньше в этот день было только в 2022 году, когда в Европе полыхал энергетический кризис из-за негативных погодных условий, ограниченного предложения со стороны основных поставщиков и высокого спроса на сжиженный газ в Азии.
Сейчас в европейских хранилищах около 50,6 миллиарда кубометров газа.
Годом ранее запасы газа в Европе опустились ниже 50% 6 февраля.
Европа с начала января отбирает из ПХГ в полтора раза больше газа, чем в те же даты за последние пять лет, подсчитало РИА Новости, изучив данные GIE.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Европа импортирует по 400 миллионов кубов сжиженного газа в день
4 января, 21:13
Компания "Газпром" с ноября обращала внимание, что отбор газа из подземных хранилищ в Европе уже бьет рекорды, а при сильных или длительных холодах недостаточные запасы могут поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей.
Обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта – середины апреля.
Рабочий у подземного хранилища газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Резерв газа в российских ПХГ достиг нового рекорда
17 октября 2025, 16:23
 
В миреЕвропаАзияГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала