СМИ: ЕС загнал себя в ловушку, порвав связи с Россией
Евросоюз на фоне конфликта в Гренландии самостоятельно загнал себя в ловушку, отказавшись от российского газа и попав в энергетическую зависимость от США, пишет РИА Новости, 20.01.2026
В мире, Гренландия, США, Россия, Дональд Трамп, Politico
СМИ: ЕС загнал себя в ловушку, порвав связи с Россией
Politico: ЕС загнал себя в ловушку, отказавшись от российского газа
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Евросоюз на фоне конфликта в Гренландии самостоятельно загнал себя в ловушку, отказавшись от российского газа и попав в энергетическую зависимость от США, пишет Politico.
"Американский СПГ задумывался как безопасная альтернатива российскому газу. Однако сейчас это уже не гарантировано, поскольку трансатлантические отношения находятся в кризисе", — говорится в материале.
Как сказала изданию главный аналитик по энергетике в Институте экономики, энергетики и финансового анализа Анна Мария Яллер-Макаревич, в условиях открытого конфликта растущая зависимость от зарубежного партнера несет серьезный геополитический риск.
При этом, продолжает автор, чиновники в Брюсселе
опасаются, что зависимое положение в энергетической сфере может стать для президента США Дональда Трампа
рычагом давления для реализации своих угроз относительно Гренландии
.
"В мире есть и другие источники газа помимо США, риск того, что Трамп прекратит поставки в Европу
после вторжения в Гренландию, следует учитывать", — приводит Politico
слова одного из них.
Трамп в субботу сообщил, что в феврале введет пошлины в 10% против Дании
, Норвегии
, Швеции
, Франции
, Германии
, Великобритании
, Нидерландов
и Финляндии
. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Отказ от российского газа
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта газа из России
: полный запрет на закупку СПГ вступит в силу в конце 2026 года, а трубопроводного — осенью 2027-го. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17 процентов импорта.
При этом компании, которые нарушат будущий запрет, рискуют штрафом не менее чем в 40 миллионов евро, 3,5 процента мирового оборота или 300 процентов предполагаемого оборота по сделке.
В Москве
не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов у России: так он попадет в еще большую зависимость из-за возросших цен, поскольку закупки продолжатся, но уже через посредников.