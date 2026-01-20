Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС загнал себя в ловушку, порвав связи с Россией
01:55 20.01.2026
СМИ: ЕС загнал себя в ловушку, порвав связи с Россией
СМИ: ЕС загнал себя в ловушку, порвав связи с Россией - РИА Новости, 20.01.2026
СМИ: ЕС загнал себя в ловушку, порвав связи с Россией
Евросоюз на фоне конфликта в Гренландии самостоятельно загнал себя в ловушку, отказавшись от российского газа и попав в энергетическую зависимость от США, пишет РИА Новости, 20.01.2026
в мире
гренландия
сша
россия
дональд трамп
politico
гренландия
сша
россия
в мире, гренландия, сша, россия, дональд трамп, politico
В мире, Гренландия, США, Россия, Дональд Трамп, Politico
СМИ: ЕС загнал себя в ловушку, порвав связи с Россией

Politico: ЕС загнал себя в ловушку, отказавшись от российского газа

Флаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Евросоюз на фоне конфликта в Гренландии самостоятельно загнал себя в ловушку, отказавшись от российского газа и попав в энергетическую зависимость от США, пишет Politico.
"Американский СПГ задумывался как безопасная альтернатива российскому газу. Однако сейчас это уже не гарантировано, поскольку трансатлантические отношения находятся в кризисе", — говорится в материале.
Дональд Трамп и Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: Стармер хочет дипломатией убедить Трампа не захватывать Гренландию
00:30
Как сказала изданию главный аналитик по энергетике в Институте экономики, энергетики и финансового анализа Анна Мария Яллер-Макаревич, в условиях открытого конфликта растущая зависимость от зарубежного партнера несет серьезный геополитический риск.
При этом, продолжает автор, чиновники в Брюсселе опасаются, что зависимое положение в энергетической сфере может стать для президента США Дональда Трампа рычагом давления для реализации своих угроз относительно Гренландии.
"В мире есть и другие источники газа помимо США, риск того, что Трамп прекратит поставки в Европу после вторжения в Гренландию, следует учитывать", — приводит Politico слова одного из них.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп призвал Европу сконцентрироваться на Украине, а не на Гренландии
Вчера, 18:46
Трамп в субботу сообщил, что в феврале введет пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Отказ от российского газа

Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта газа из России: полный запрет на закупку СПГ вступит в силу в конце 2026 года, а трубопроводного — осенью 2027-го. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17 процентов импорта.
При этом компании, которые нарушат будущий запрет, рискуют штрафом не менее чем в 40 миллионов евро, 3,5 процента мирового оборота или 300 процентов предполагаемого оборота по сделке.
В Москве не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов у России: так он попадет в еще большую зависимость из-за возросших цен, поскольку закупки продолжатся, но уже через посредников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Гренландия — за Украину: Трампу готовят новый "мюнхенский сговор"
18 января, 08:00
 
В мире, Гренландия, США, Россия, Дональд Трамп, Politico
 
 
