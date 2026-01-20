СМИ: ЕС загнал себя в ловушку, порвав связи с Россией

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Евросоюз на фоне конфликта в Гренландии самостоятельно загнал себя в ловушку, отказавшись от российского газа и попав в энергетическую зависимость от США, пишет Politico.

"Американский СПГ задумывался как безопасная альтернатива российскому газу. Однако сейчас это уже не гарантировано, поскольку трансатлантические отношения находятся в кризисе", — говорится в материале.

Как сказала изданию главный аналитик по энергетике в Институте экономики, энергетики и финансового анализа Анна Мария Яллер-Макаревич, в условиях открытого конфликта растущая зависимость от зарубежного партнера несет серьезный геополитический риск.

При этом, продолжает автор, чиновники в Брюсселе опасаются, что зависимое положение в энергетической сфере может стать для президента США Дональда Трампа рычагом давления для реализации своих угроз относительно Гренландии

"В мире есть и другие источники газа помимо США, риск того, что Трамп прекратит поставки в Европу после вторжения в Гренландию, следует учитывать", — приводит Politico слова одного из них.

Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Трамп в субботу сообщил, что в феврале введет пошлины в 10% против Дании Финляндии . Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Отказ от российского газа

Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта газа из России : полный запрет на закупку СПГ вступит в силу в конце 2026 года, а трубопроводного — осенью 2027-го. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17 процентов импорта.

При этом компании, которые нарушат будущий запрет, рискуют штрафом не менее чем в 40 миллионов евро, 3,5 процента мирового оборота или 300 процентов предполагаемого оборота по сделке.