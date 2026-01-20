Еврокомиссия планирует к марту завершить согласование кредита Украине

БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Еврокомиссия надеется к началу марта завершить согласование кредита Киеву на 90 миллиардов евро и начать первые выплаты в апреле, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

"Мы надеемся на быстрый законодательный процесс, который, очевидно, находится в руках переговорщиков и соавторов закона. Законодательный процесс должен завершиться к началу марта, и это позволит нам начать выплаты уже в апреле, как мы и планировали", - сказал он.