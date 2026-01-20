Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия планирует к марту завершить согласование кредита Украине - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 20.01.2026 (обновлено: 11:23 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/evrokomissiya-2068976913.html
Еврокомиссия планирует к марту завершить согласование кредита Украине
Еврокомиссия планирует к марту завершить согласование кредита Украине - РИА Новости, 20.01.2026
Еврокомиссия планирует к марту завершить согласование кредита Украине
Еврокомиссия надеется к началу марта завершить согласование кредита Киеву на 90 миллиардов евро и начать первые выплаты в апреле, сообщил еврокомиссар по... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:19:00+03:00
2026-01-20T11:23:00+03:00
еврокомиссия
украина
киев
валдис домбровскис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20260105/orban-2066497370.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
еврокомиссия, украина, киев, валдис домбровскис
Еврокомиссия, Украина, Киев, Валдис Домбровскис
Еврокомиссия планирует к марту завершить согласование кредита Украине

Еврокомиссия планирует начать первые выплаты по кредиту Украине в апреле

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Еврокомиссия надеется к началу марта завершить согласование кредита Киеву на 90 миллиардов евро и начать первые выплаты в апреле, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Мы надеемся на быстрый законодательный процесс, который, очевидно, находится в руках переговорщиков и соавторов закона. Законодательный процесс должен завершиться к началу марта, и это позволит нам начать выплаты уже в апреле, как мы и планировали", - сказал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Орбан назвал военный кредит Евросоюза для Украины аферой
5 января, 17:14
 
ЕврокомиссияУкраинаКиевВалдис Домбровскис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала