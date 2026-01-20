https://ria.ru/20260120/evrokomissiya-2068976913.html
Еврокомиссия планирует к марту завершить согласование кредита Украине
Еврокомиссия планирует к марту завершить согласование кредита Украине - РИА Новости, 20.01.2026
Еврокомиссия планирует к марту завершить согласование кредита Украине
Еврокомиссия надеется к началу марта завершить согласование кредита Киеву на 90 миллиардов евро и начать первые выплаты в апреле, сообщил еврокомиссар по... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:19:00+03:00
2026-01-20T11:19:00+03:00
2026-01-20T11:23:00+03:00
еврокомиссия
украина
киев
валдис домбровскис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20260105/orban-2066497370.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еврокомиссия, украина, киев, валдис домбровскис
Еврокомиссия, Украина, Киев, Валдис Домбровскис
Еврокомиссия планирует к марту завершить согласование кредита Украине
Еврокомиссия планирует начать первые выплаты по кредиту Украине в апреле
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Еврокомиссия надеется к началу марта завершить согласование кредита Киеву на 90 миллиардов евро и начать первые выплаты в апреле, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Мы надеемся на быстрый законодательный процесс, который, очевидно, находится в руках переговорщиков и соавторов закона. Законодательный процесс должен завершиться к началу марта, и это позволит нам начать выплаты уже в апреле, как мы и планировали", - сказал он.