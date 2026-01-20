https://ria.ru/20260120/es-2069146998.html
Каллас предложила ввести новые санкции против Ирана из-за России
Каллас предложила ввести новые санкции против Ирана из-за России - РИА Новости, 20.01.2026
Каллас предложила ввести новые санкции против Ирана из-за России
Евросоюз предлагает ввести новые санкции против Ирана на компоненты, которые Тегеран якобы может использовать для производства БПЛА и ракет, заявила во вторник... РИА Новости, 20.01.2026
Каллас предложила ввести новые санкции против Ирана из-за России
Каллас: ЕС хочет ввести новые экспортные санкции против Ирана