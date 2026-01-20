Рейтинг@Mail.ru
Каллас предложила ввести новые санкции против Ирана из-за России - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/es-2069146998.html
Каллас предложила ввести новые санкции против Ирана из-за России
Каллас предложила ввести новые санкции против Ирана из-за России - РИА Новости, 20.01.2026
Каллас предложила ввести новые санкции против Ирана из-за России
Евросоюз предлагает ввести новые санкции против Ирана на компоненты, которые Тегеран якобы может использовать для производства БПЛА и ракет, заявила во вторник... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T19:58:00+03:00
2026-01-20T19:58:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
россия
кайя каллас
европарламент
евросоюз
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987460373_380:58:2598:1306_1920x0_80_0_0_951544bbff1b6f2f5bed88c952ebb2b9.jpg
https://ria.ru/20260119/evrosoyuz-2068599897.html
https://ria.ru/20260119/britaniya-2068685185.html
иран
тегеран (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987460373_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_1872a74d882bcf8efa91e890c05c4b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), россия, кайя каллас, европарламент, евросоюз, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, Тегеран (город), Россия, Кайя Каллас, Европарламент, Евросоюз, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Каллас предложила ввести новые санкции против Ирана из-за России

Каллас: ЕС хочет ввести новые экспортные санкции против Ирана

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Евросоюз предлагает ввести новые санкции против Ирана на компоненты, которые Тегеран якобы может использовать для производства БПЛА и ракет, заявила во вторник на пленарной сессии Европарламента глава евродипломатии Кая Каллас.
"Сегодня мы предлагает ввести новые экспортные ограничения на компоненты, которые Иран может использовать для производства дронов и ракет", - сказала Каллас.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Для Украины изобретают особый рецепт диетического Евросоюза
19 января, 08:00
Такая мера, по словам Каллас, сможет ограничить якобы поддержку Ираном России в рамках специальной военной операции.
Глава евродипломатии также сообщила, что в ЕС ведется работа над новыми санкциями против правительства Ирана на фоне ситуации с протестами в стране.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Уже пора": в Британии призвали уволить Каллас после слов о России
19 января, 06:55
 
В миреИранТегеран (город)РоссияКайя КалласЕвропарламентЕвросоюзСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала