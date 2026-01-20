https://ria.ru/20260120/es-2069138696.html
Renault подписала контракт на производство беспилотников для армии Франции
Компания Renault подписала контракт на производство беспилотников для французской армии, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на компанию. РИА Новости, 20.01.2026
