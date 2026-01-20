Рейтинг@Mail.ru
19:21 20.01.2026
Renault подписала контракт на производство беспилотников для армии Франции
технологии, ле-ман, renault s.a, renault logan, renault clio
Технологии, Ле-Ман, Renault S.A, Renault Logan, Renault Clio
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Компания Renault подписала контракт на производство беспилотников для французской армии, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на компанию.
"Renault подписала контракт с генеральной дирекцией по вооружениям (DGA) на производство военных дронов", - указывает телеканал.
По данным телеканала, Renault с этой целью будет работать в партнерстве с компанией Turgis & Gaillard. В частности, речь идет о налаживании производства дальнобойных дронов, до 600 штук в месяц. Среди прочего, они будут предназначены для выполнения разведывательных задач.
Этот контракт может принести Renault 1 миллиард евро за 10 лет.
Отмечается, что производство будет осуществляться на заводах компании в городах Ле-Ман и Клеон.
ТехнологииЛе-МанRenault S.ARenault LoganRenault Clio
 
 
