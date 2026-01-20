https://ria.ru/20260120/es-2069137578.html
Глава ЕЦБ заявила о пагубной неопределенности из-за новых пошлин США
Глава ЕЦБ заявила о пагубной неопределенности из-за новых пошлин США - РИА Новости, 20.01.2026
Глава ЕЦБ заявила о пагубной неопределенности из-за новых пошлин США
Введение США новых пошлин на фоне ситуации вокруг Гренландии создает пагубную неопределенность для компаний как в Европе, так и в Штатах, считает председатель... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T19:11:00+03:00
2026-01-20T19:11:00+03:00
2026-01-20T19:11:00+03:00
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Введение США новых пошлин на фоне ситуации вокруг Гренландии создает пагубную неопределенность для компаний как в Европе, так и в Штатах, считает председатель Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
Президент США Дональд Трамп
в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании
, Норвегии
, Швеции
, Франции
, Германии
, Великобритании
, Нидерландов
и Финляндии
, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии
Соединенными Штатами.
"Неопределенность вернулась, и я думаю, что это действительно очень неудобно как для американских корпораций, так и для малых и средних предприятий в Америке
и Европе
, потому что люди не знают, как они будут продавать, как они будут покупать, кто будет нести бремя пошлин", - приводит слова Лагард
канал CNN
.
Глава ЕЦБ
также указала, что деловые связи между США и Европой огромны с точки зрения торговли, инвестиций и финансовых активов. "И ставить это под угрозу, подвергать сомнению - это не способствует хорошей деловой политике", - сказала она.
Лагард также заявила, что Евросоюз должен стать более независимым от США.
"Это сигнал к пробуждению, более сильный, чем когда-либо, и я думаю, что Европа собирается решить, что нам нужно сделать, чтобы быть сильными сами по себе, быть более независимыми, полагаться на внутреннюю торговлю, которую мы ведем друг с другом, чтобы мы могли по крайней мере готовыми с другим "планом Б" на случай, если нормальные американо-европейские отношения не будут восстановлены", - отметила она.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.