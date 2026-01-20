Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕЦБ заявила о пагубной неопределенности из-за новых пошлин США - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/es-2069137578.html
Глава ЕЦБ заявила о пагубной неопределенности из-за новых пошлин США
Глава ЕЦБ заявила о пагубной неопределенности из-за новых пошлин США - РИА Новости, 20.01.2026
Глава ЕЦБ заявила о пагубной неопределенности из-за новых пошлин США
Введение США новых пошлин на фоне ситуации вокруг Гренландии создает пагубную неопределенность для компаний как в Европе, так и в Штатах, считает председатель... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T19:11:00+03:00
2026-01-20T19:11:00+03:00
в мире
сша
гренландия
европа
кристин лагард
дональд трамп
европейский центральный банк
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152140/94/1521409436_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_132ccfc0e5a47c94de478b2043c964cd.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2068927748.html
https://ria.ru/20260119/putin-2068821343.html
сша
гренландия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152140/94/1521409436_0:0:785:588_1920x0_80_0_0_f8c052c8c8934d2a9969bb19f5568bc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, европа, кристин лагард, дональд трамп, европейский центральный банк, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Гренландия, Европа, Кристин Лагард, Дональд Трамп, Европейский центральный банк, Введение Трампом пошлин на импорт
Глава ЕЦБ заявила о пагубной неопределенности из-за новых пошлин США

Глава ЕЦБ Лагард: новые пошлины США создают неопределенность для компаний

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкКристин Лагард
Кристин Лагард - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Кристин Лагард. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Введение США новых пошлин на фоне ситуации вокруг Гренландии создает пагубную неопределенность для компаний как в Европе, так и в Штатах, считает председатель Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Названы потери Европы от "гренландских" пошлин Трампа
Вчера, 04:04
"Неопределенность вернулась, и я думаю, что это действительно очень неудобно как для американских корпораций, так и для малых и средних предприятий в Америке и Европе, потому что люди не знают, как они будут продавать, как они будут покупать, кто будет нести бремя пошлин", - приводит слова Лагард канал CNN.
Глава ЕЦБ также указала, что деловые связи между США и Европой огромны с точки зрения торговли, инвестиций и финансовых активов. "И ставить это под угрозу, подвергать сомнению - это не способствует хорошей деловой политике", - сказала она.
Лагард также заявила, что Евросоюз должен стать более независимым от США.
"Это сигнал к пробуждению, более сильный, чем когда-либо, и я думаю, что Европа собирается решить, что нам нужно сделать, чтобы быть сильными сами по себе, быть более независимыми, полагаться на внутреннюю торговлю, которую мы ведем друг с другом, чтобы мы могли по крайней мере готовыми с другим "планом Б" на случай, если нормальные американо-европейские отношения не будут восстановлены", - отметила она.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Попросите Путина". В ЕС сделали заявление о торговой войне с США
19 января, 15:34
 
В миреСШАГренландияЕвропаКристин ЛагардДональд ТрампЕвропейский центральный банкВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала