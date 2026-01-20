В США упрекнули Европу за импорт российской нефти

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент упрекнул Европу за то, что она продолжает закупать российскую нефть.

"Посмотрим, что произойдет с законопроектом (о введении пошлин против импортеров российской нефти - ред.) в сенате. Что касается иранской нефти, это будет решать президент Трамп", — заявил Бессент.