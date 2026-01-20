В США упрекнули Европу за импорт российской нефти

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент упрекнул Европу за то, что она продолжает закупать российскую нефть.
Ранее глава американского минфина заявил в интервью Fox Business, что президент США Дональд Трамп может и без одобрения сената ввести импортные пошлины в размере 500% в отношении стран, закупающих российскую нефть и нефтепродукты.
Отвечая на вопрос о том, будут ли США в случае закупок российской нефти применять к Китаю тот же подход, что и к другим странам, в том числе с точки зрения возможных пошлин и санкций, глава минфина отметил, что дальнейшие шаги будут зависеть от решений президента и конгресса.
"Посмотрим, что произойдет с законопроектом (о введении пошлин против импортеров российской нефти - ред.) в сенате. Что касается иранской нефти, это будет решать президент Трамп", — заявил Бессент.
Американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов, в апреле предложил законопроект, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США.