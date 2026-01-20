Рейтинг@Mail.ru
В США упрекнули Европу за импорт российской нефти - РИА Новости, 20.01.2026
19:11 20.01.2026
В США упрекнули Европу за импорт российской нефти
В США упрекнули Европу за импорт российской нефти - РИА Новости, 20.01.2026
В США упрекнули Европу за импорт российской нефти
Министр финансов США Скотт Бессент упрекнул Европу за то, что она продолжает закупать российскую нефть. РИА Новости, 20.01.2026
в мире
сша
европа
россия
скотт бессент
дональд трамп
сша
европа
россия
в мире, сша, европа, россия, скотт бессент, дональд трамп
В мире, США, Европа, Россия, Скотт Бессент, Дональд Трамп
В США упрекнули Европу за импорт российской нефти

Глава Минфина США Бессент упрекнул Европу за импорт российской нефти

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент упрекнул Европу за то, что она продолжает закупать российскую нефть.
Ранее глава американского минфина заявил в интервью Fox Business, что президент США Дональд Трамп может и без одобрения сената ввести импортные пошлины в размере 500% в отношении стран, закупающих российскую нефть и нефтепродукты.
"Если говорить прямо, Европа до сих пор покупает российскую нефть", — сказал Бессент, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.
Отвечая на вопрос о том, будут ли США в случае закупок российской нефти применять к Китаю тот же подход, что и к другим странам, в том числе с точки зрения возможных пошлин и санкций, глава минфина отметил, что дальнейшие шаги будут зависеть от решений президента и конгресса.
"Посмотрим, что произойдет с законопроектом (о введении пошлин против импортеров российской нефти - ред.) в сенате. Что касается иранской нефти, это будет решать президент Трамп", — заявил Бессент.
Американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов, в апреле предложил законопроект, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США.
Добыча нефти
США готовы продавать венесуэльскую нефть по 45 долларов за баррель
17 января, 03:45
 
В миреСШАЕвропаРоссияСкотт БессентДональд Трамп
 
 
