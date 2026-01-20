Макрон заявил о сдвиге геополитики в сторону мира без правил

БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сегодня в мире наблюдается отступление от международного права и сдвиг к состоянию, в котором единственным законом становится закон сильнейшего.
"Посмотрите на ситуацию, в которой мы находимся… Это… сдвиг в сторону мира без правил, где международное право попирается, и где единственным законом, который, по-видимому, имеет значение, является закон сильнейшего", - сказал французский лидер во время своего выступления на форуме в Давосе. Трансляцию вёл Елисейcкий дворец в соцсети X.
Президент Франции заявил, что в мире наблюдается рост жестокости. По его подсчетам, в 2024 году на планете было зафиксировано "более 60" вооруженных конфликтов, что, по словам французского лидера, является "абсолютным рекордом".
Макрон также отметил, что конфликты стали затрагивать всё больше различных сфер, включая космос, цифровую сферу и торговлю.