Макрон заявил о сдвиге геополитики в сторону мира без правил - РИА Новости, 20.01.2026
18:43 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/es-2069129435.html
Макрон заявил о сдвиге геополитики в сторону мира без правил
Макрон заявил о сдвиге геополитики в сторону мира без правил - РИА Новости, 20.01.2026
Макрон заявил о сдвиге геополитики в сторону мира без правил
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сегодня в мире наблюдается отступление от международного права и сдвиг к состоянию, в котором единственным... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T18:43:00+03:00
2026-01-20T18:43:00+03:00
в мире
франция
давос
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038472825_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb9ec56c61e50753ce16c6d0b10a7c5c.jpg
https://ria.ru/20260120/filippo-2069129026.html
франция
давос
в мире, франция, давос, эммануэль макрон
В мире, Франция, Давос, Эммануэль Макрон
Макрон заявил о сдвиге геополитики в сторону мира без правил

Макрон: в геополитике наблюдается сдвиг к миру без правил

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сегодня в мире наблюдается отступление от международного права и сдвиг к состоянию, в котором единственным законом становится закон сильнейшего.
"Посмотрите на ситуацию, в которой мы находимся… Это… сдвиг в сторону мира без правил, где международное право попирается, и где единственным законом, который, по-видимому, имеет значение, является закон сильнейшего", - сказал французский лидер во время своего выступления на форуме в Давосе. Трансляцию вёл Елисейcкий дворец в соцсети X.
Президент Франции заявил, что в мире наблюдается рост жестокости. По его подсчетам, в 2024 году на планете было зафиксировано "более 60" вооруженных конфликтов, что, по словам французского лидера, является "абсолютным рекордом".
Макрон также отметил, что конфликты стали затрагивать всё больше различных сфер, включая космос, цифровую сферу и торговлю.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария
Филиппо раскритиковал Макрона за выступление на английском языке
В миреФранцияДавосЭммануэль Макрон
 
 
