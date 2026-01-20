Рейтинг@Mail.ru
17:31 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/es-2069104133.html
СМИ: Мелони не поддержала намерение Макрона активировать "торговую базуку"
СМИ: Мелони не поддержала намерение Макрона активировать "торговую базуку"
СМИ: Мелони не поддержала намерение Макрона активировать "торговую базуку"

Corriere della Sera: Мелони не поддерживает намерение Макрона активировать ACI

© AP Photo / Alessandra TarantinoДжорджа Мелони
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Джорджа Мелони. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не поддерживает намерение президента Франции Эммануэля Макрона запросить активацию со стороны Евросоюза "инструмента против принуждения" (anti-coercion instrument, ACI), часто называемого "торговой базукой", на фоне объявления со стороны США о введении новых пошлин для стран Европы из-за ситуации с Гренландией, сообщает газета Corriere della Sera.
"Инструмент против принуждения" ЕС является мерой Евросоюза, которая, в случае активации, может привести к ограничениям торговли и услуг, а также некоторых прав интеллектуальной собственности, прямых зарубежных инвестиций и доступа к госзакупкам. Этот инструмент также известен как "торговая базука".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе. 20 января 2026 - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Фон дер Ляйен раскритиковала заявление Трампа о пошлинах против стран ЕС
Вчера, 13:35
Как пишет издание, Мелони убеждена в необходимости проверить все возможные варианты для заключения всеобъемлющего соглашения между Данией, ЕС и США. Итальянский премьер поддерживает контакты с лидерами Европы, в частности канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Британии Киром Стармером. Занимая дипломатичную позицию, Мелони стремится к консолидации позиций Рима, Берлина и Лондона.
Хотя итальянский премьер и понимает мотивы Парижа, она, по всей видимости, не поддерживает идею Макрона о применении "торговой базуки", сообщает газета. Издание подчеркивает, что для активизации инструмента ACI требуется длительная процедура, за время проведения которой Трамп может успеть предпринять новые шаги.
"По этой же причине она разделяет позицию Берлина, который считает торговую "базуку" своего рода крайней мерой... Мелони ... не хочет слышать о "базуке": она считает это реакцией, при которой проигрывают все", - говорится в материале газеты.
По данным издания, в четверг у Мелони в Брюсселе на Европейском совете будет ряд дипломатических аргументов, и если Франция продолжит настаивать на необходимости активизации "инструмента против принуждения", она может указать на возможность легко собрать достаточное количество голосов, чтобы блокировать французскую инициативу с учетом того, что процедура потребует квалифицированного большинства, то есть значительного перевеса, для решения о задействовании "базуки".
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Мелони назвала ошибкой введение Трампом пошлин из-за Гренландии
18 января, 14:19
В субботу 17 января президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
В воскресенье 18 января телеканал BFMTV сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон запросит активацию со стороны Евросоюза "инструмента против принуждения" (anti-coercion instrument, ACI) на фоне объявления со стороны США о введении новых пошлин для стран Европы из-за Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: ЕС убеждает Трампа в возможности силового ответа на захват Гренландии
Вчера, 10:40
 
