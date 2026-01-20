Рейтинг@Mail.ru
Австрия выделит миллиарды евро на развитие ключевых промышленных технологий - РИА Новости, 20.01.2026
16:34 20.01.2026
Австрия выделит миллиарды евро на развитие ключевых промышленных технологий
Австрия выделит миллиарды евро на развитие ключевых промышленных технологий - РИА Новости, 20.01.2026
Австрия выделит миллиарды евро на развитие ключевых промышленных технологий
Власти Австрии разработали промышленную стратегию до 2035 года, рассчитывая остановить деиндустриализацию и усилить технологическую независимость страны, на... РИА Новости, 20.01.2026
в мире, австрия, оэср
В мире, Австрия, ОЭСР
Австрия выделит миллиарды евро на развитие ключевых промышленных технологий

Австрия направит 2,6 млрд евро на развитие ключевых промышленных технологий

ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Власти Австрии разработали промышленную стратегию до 2035 года, рассчитывая остановить деиндустриализацию и усилить технологическую независимость страны, на поддержку девяти ключевых технологий - от искусственного интеллекта и чипов до энергетики и авиации - планируется направить около 2,6 миллиарда евро, следует из сообщения ведомства канцлера республики.
"Впервые определены девять ключевых технологий и приоритетных направлений. Для целевых инвестиций в эти технологии выделен бюджет в размере около 2,6 миллиарда евро", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что в перечень девяти ключевых технологий вошли: искусственный интеллект и инновации в сфере данных; чипы, электронные компоненты и системы; передовые производственные технологии и робототехника; квантовые технологии и фотоника; передовые материалы; науки о жизни и биотехнологии; энергетические и экологические технологии; технологии мобильности; космические и авиационные технологии.
Отмечается, что Совет министров принял решение во вторник. "С помощью промышленной стратегии 2035 федеральное правительство представило амбициозную программу реализации, которая была разработана при тесном участии социальных партнеров, промышленности и многочисленных экспертов", - пояснили власти.
Стратегия предусматривает 114 мер, сгруппированных по семи направлениям, включая поддержку исследований и инноваций, развитие энергетики, инфраструктуры, подготовку кадров, повышение устойчивости экономики с учетом европейских и геополитических вызовов.
Как заявил министр экономики Австрии Вольфганг Хаттмансдорфер, промышленность остается основой благосостояния и занятости в стране, а новая стратегия призвана остановить спад в отрасли и запустить процесс реиндустриализации.
Согласно документу, к 2035 году Австрия рассчитывает войти в десятку ведущих стран ОЭСР по объему промышленного производства.
Кристиан Штокер - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
СМИ: канцлер нейтральной Австрии поддерживает новую оборонную стратегию ЕС
20 марта 2025, 00:20
 
В миреАвстрияОЭСР
 
 
