Евросоюз полностью выделил Украине свою часть кредита, заявили в ЕК
Евросоюз полностью выделил Украине свою часть кредита, заявили в ЕК - РИА Новости, 20.01.2026
Евросоюз полностью выделил Украине свою часть кредита, заявили в ЕК
Страны G7 выделили Киеву 35 млрд евро из 45 млрд кредита под доходы от замороженных российских активов, ЕС свою часть выплатил полностью, сообщил на... РИА Новости, 20.01.2026
Евросоюз полностью выделил Украине свою часть кредита, заявили в ЕК
ЕК: страны G7 выделили Украине 35 млрд евро из 45 млрд кредита