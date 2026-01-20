Евросоюз полностью выделил Украине свою часть кредита, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Страны G7 выделили Киеву 35 млрд евро из 45 млрд кредита под доходы от замороженных российских активов, ЕС свою часть выплатил полностью, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.