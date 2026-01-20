Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз полностью выделил Украине свою часть кредита, заявили в ЕК - РИА Новости, 20.01.2026
15:11 20.01.2026
Евросоюз полностью выделил Украине свою часть кредита, заявили в ЕК
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Страны G7 выделили Киеву 35 млрд евро из 45 млрд кредита под доходы от замороженных российских активов, ЕС свою часть выплатил полностью, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"В рамках кредита G7 Украине уже было выделено 35 миллиардов евро (из утвержденных кредитов общей суммой 45 миллиардов), ЕС настаивает, чтобы партнеры также выполнили свои обязательства уже в первом квартале, чтобы на Украине не возникло дефицита в ожидании нашего нового кредита, который станет доступен в апреле", - пояснил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Орбан назвал военный кредит Евросоюза для Украины аферой
5 января, 17:14
 
