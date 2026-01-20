https://ria.ru/20260120/es-2069052466.html
ЕС планирует потратить на поддержку Украины с 2028 года 100 миллиардов евро
ЕС планирует поддержку Украины после 2027 года в размере 100 млрд евро на период до 2034 года, но эта программа будет зависеть от ситуации, сообщил еврокомиссар РИА Новости, 20.01.2026
ЕС планирует потратить на поддержку Украины с 2028 года 100 миллиардов евро
Домбровскис: ЕС планирует потратить на поддержку Украины с 2028 года €100 млрд