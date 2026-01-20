ЕС планирует потратить на поддержку Украины с 2028 года 100 миллиардов евро

БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. ЕС планирует поддержку Украины после 2027 года в размере 100 млрд евро на период до 2034 года, но эта программа будет зависеть от ситуации, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам Совета экономики и финансов стран Евросоюза.