ЕС планирует потратить на поддержку Украины с 2028 года 100 миллиардов евро
14:56 20.01.2026
ЕС планирует потратить на поддержку Украины с 2028 года 100 миллиардов евро
ЕС планирует потратить на поддержку Украины с 2028 года 100 миллиардов евро - РИА Новости, 20.01.2026
ЕС планирует потратить на поддержку Украины с 2028 года 100 миллиардов евро
ЕС планирует поддержку Украины после 2027 года в размере 100 млрд евро на период до 2034 года, но эта программа будет зависеть от ситуации, сообщил еврокомиссар РИА Новости, 20.01.2026
в мире, украина, брюссель, валдис домбровскис, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Брюссель, Валдис Домбровскис, Евросоюз, Санкции в отношении России
ЕС планирует потратить на поддержку Украины с 2028 года 100 миллиардов евро

Домбровскис: ЕС планирует потратить на поддержку Украины с 2028 года €100 млрд

© Fotolia / jamdesignФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Fotolia / jamdesign
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. ЕС планирует поддержку Украины после 2027 года в размере 100 млрд евро на период до 2034 года, но эта программа будет зависеть от ситуации, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам Совета экономики и финансов стран Евросоюза.
"После 2027 года наше предложение в следующих многолетних финансовых рамках составляет 100 миллиардов евро на программу поддержки для Украины. На данном этапе это пока только предложение... потому что мы не знаем, как ситуация будет развиваться на местах и каковы будут конкретные потребности", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров не увидел заинтересованности у ЕС в решении украинского кризиса
Вчера, 13:54
 
В миреУкраинаБрюссельВалдис ДомбровскисЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
