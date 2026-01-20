Рейтинг@Mail.ru
14:12 20.01.2026
Армению заставят отработать транш от Евросоюза, заявил Лавров
Армению заставят отработать транш от Евросоюза, заявил Лавров
Армению заставят "отработать" каждый цент предоставленного стране транша в 15 миллионов евро от Евросоюза, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
в мире, армения, россия, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Армения, Россия, Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Армению заставят "отработать" каждый цент предоставленного стране транша в 15 миллионов евро от Евросоюза, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Недавно был транш Армении предоставлен в 15 миллионов евро, и я не сомневаюсь, что брюссельская бюрократия будет заставлять армянских наших друзей отрабатывать каждый цент из этого 15-миллионного транша", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Лавров призвал армянский народ серьезно задуматься после слов Каллас
