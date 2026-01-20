https://ria.ru/20260120/es-2069036588.html
Армению заставят отработать транш от Евросоюза, заявил Лавров
Армению заставят отработать транш от Евросоюза, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Армению заставят отработать транш от Евросоюза, заявил Лавров
Армению заставят "отработать" каждый цент предоставленного стране транша в 15 миллионов евро от Евросоюза, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
в мире
армения
россия
сергей лавров
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
в мире, армения, россия, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Армению заставят отработать транш от Евросоюза, заявил Лавров
Лавров: Армению заставят отработать транш от Евросоюза