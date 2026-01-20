Рейтинг@Mail.ru
В стратегию безопасности ЕС войдут пункты, касающиеся Арктики
13:41 20.01.2026 (обновлено: 13:51 20.01.2026)
В стратегию безопасности ЕС войдут пункты, касающиеся Арктики
В стратегию безопасности ЕС войдут пункты, касающиеся Арктики - РИА Новости, 20.01.2026
В стратегию безопасности ЕС войдут пункты, касающиеся Арктики
ЕС в 2026 году примет собственную стратегию безопасности, куда войдет и новая стратегия по Арктике, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Давосе. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:41:00+03:00
2026-01-20T13:51:00+03:00
2026
Новости
РИА Новости
евросоюз, еврокомиссия, в мире
Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
В стратегию безопасности ЕС войдут пункты, касающиеся Арктики

ЕС в 2026 году примет собственную стратегию безопасности, включая Арктику

Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА новости. ЕС в 2026 году примет собственную стратегию безопасности, куда войдет и новая стратегия по Арктике, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Давосе.
"Я считаю, что Европе необходимо адаптироваться к новой архитектуре безопасности и реалиям, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Именно поэтому Европа готовит собственную стратегию безопасности, которую мы планируем представить позже в этом году. В рамках этого мы обновляем нашу арктическую стратегию. И в основе этого будет лежать основополагающий принцип: суверенные народы должны сами решать свое будущее", - сказала она.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
ЕК надеется, что Гренландия не отвлечет страны ЕС от кредита Киеву
Евросоюз Еврокомиссия В мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
