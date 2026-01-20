https://ria.ru/20260120/es-2069023861.html
В стратегию безопасности ЕС войдут пункты, касающиеся Арктики
ЕС в 2026 году примет собственную стратегию безопасности, куда войдет и новая стратегия по Арктике, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Давосе. РИА Новости, 20.01.2026
