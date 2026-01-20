Рейтинг@Mail.ru
FT: евродипломаты назвали отправку военных в Гренландию провокационной
13:16 20.01.2026
FT: евродипломаты назвали отправку военных в Гренландию провокационной
FT: евродипломаты назвали отправку военных в Гренландию провокационной
Ряд европейских дипломатов в частном порядке ставили под сомнение отправку военных в Гренландию, называя ее провокационной, по их мнению, президент США Дональд... РИА Новости, 20.01.2026
FT: евродипломаты назвали отправку военных в Гренландию провокационной

FT: европейские дипломаты назвали отправку военных в Гренландию провокационной

© REUTERS / Mads Claus RasmussenДатский военно-морской корабль HDMS Vaedderen у берегов Гренландии в Нууке
Датский военно-морской корабль HDMS Vaedderen у берегов Гренландии в Нууке - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Mads Claus Rasmussen
Датский военно-морской корабль HDMS Vaedderen у берегов Гренландии в Нууке. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ряд европейских дипломатов в частном порядке ставили под сомнение отправку военных в Гренландию, называя ее провокационной, по их мнению, президент США Дональд Трамп мог неправильно ее истолковать, отмечает газета Financial Times.
"Некоторые европейские дипломаты в частном порядке задавали вопрос, не являлась ли слишком провокационной отправка военных (в Гренландию- ред.), многие из которых уже вернулись из Гренландии", - отмечает издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
Вчера, 08:00
Как добавил газете неназванный дипломат, поспешная отправка солдат была не лучшей идеей. По его словам, было понятно, почему Трамп мог неправильно истолковать намерение.
Высокопоставленный европейский дипломат подчеркнул Financial Times, что заявления об отправки военных в Гренландию были слишком расплывчатыми.
"Сообщения показались слишком расплывчатыми. Мы понимали, что намерение заключалось в том, чтобы показать, что мы заботимся о безопасности в Арктике. Но мы опасались, что Трамп может воспринять это (размещение военных в Гренландии - ред.) как попытку защититься от него", - цитирует газета европейского дипломата.
Ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп показал сообщение от Рютте о Гренландии
Вчера, 10:06
 
