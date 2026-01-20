FT: евродипломаты назвали отправку военных в Гренландию провокационной

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ряд европейских дипломатов в частном порядке ставили под сомнение отправку военных в Гренландию, называя ее провокационной, по их мнению, президент США Дональд Трамп мог неправильно ее истолковать, отмечает газета Financial Times.
"Некоторые европейские дипломаты в частном порядке задавали вопрос, не являлась ли слишком провокационной отправка военных (в Гренландию- ред.), многие из которых уже вернулись из Гренландии", - отмечает издание.
Как добавил газете неназванный дипломат, поспешная отправка солдат была не лучшей идеей. По его словам, было понятно, почему Трамп мог неправильно истолковать намерение.
Высокопоставленный европейский дипломат подчеркнул Financial Times, что заявления об отправки военных в Гренландию были слишком расплывчатыми.
"Сообщения показались слишком расплывчатыми. Мы понимали, что намерение заключалось в том, чтобы показать, что мы заботимся о безопасности в Арктике. Но мы опасались, что Трамп может воспринять это (размещение военных в Гренландии - ред.) как попытку защититься от него", - цитирует газета европейского дипломата.
