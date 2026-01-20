СМИ: ЕС убеждает Трампа в возможности силового ответа на захват Гренландии

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В ЕС в рамках ответа на притязания американского лидера Дональда Трампа на Гренландию поручили представителям стран-членов на разных уровнях связываться с коллегами в США, чтобы донести до них, что вопрос о получении Вашингтоном острова совершенно неприемлем, на это может последовать "силовой" ответ, пишет газета Politico со ссылкой на одного из дипломатов, участвующего в координации ответных мер.