СМИ: ЕС убеждает Трампа в возможности силового ответа на захват Гренландии

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В ЕС в рамках ответа на притязания американского лидера Дональда Трампа на Гренландию поручили представителям стран-членов на разных уровнях связываться с коллегами в США, чтобы донести до них, что вопрос о получении Вашингтоном острова совершенно неприемлем, на это может последовать "силовой" ответ, пишет газета Politico со ссылкой на одного из дипломатов, участвующего в координации ответных мер.
Как отмечает издание, европейские страны разрабатывают планы, чтобы заставить Трампа отказаться от своих требований о передаче Штатам контроля над Гренландией и "бросают все имеющиеся средства на всех тех кто, по их мнению, может их выслушать".
"Все государства-члены теперь получили предписание связаться с американскими коллегами и ясно дать понять, что (получение Гренландии - ред.) будет совершенно неприемлемым", - приводит издание слова дипломата.
Он отметил, что по этому вопросу ожидаются министерские встречи в Давосе и Вашингтоне. Кроме того, по его словам, "все наши (стран-членов ЕС - ред.) послы связываются с представителями конгресса и со всеми, кого они знают в движении MAGA, чтобы попытаться донести до них мысль о том, что мы ответим силой, если они продолжат свои действия".
