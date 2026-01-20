Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС убеждает Трампа в возможности силового ответа на захват Гренландии
10:40 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/es-2068967756.html
СМИ: ЕС убеждает Трампа в возможности силового ответа на захват Гренландии
В ЕС в рамках ответа на притязания американского лидера Дональда Трампа на Гренландию поручили представителям стран-членов на разных уровнях связываться с... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T10:40:00+03:00
2026-01-20T10:40:00+03:00
в мире
гренландия
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
евросоюз
politico
удары сша по венесуэле
гренландия
вашингтон (штат)
сша
в мире, гренландия, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, евросоюз, politico, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Евросоюз, Politico, Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В ЕС в рамках ответа на притязания американского лидера Дональда Трампа на Гренландию поручили представителям стран-членов на разных уровнях связываться с коллегами в США, чтобы донести до них, что вопрос о получении Вашингтоном острова совершенно неприемлем, на это может последовать "силовой" ответ, пишет газета Politico со ссылкой на одного из дипломатов, участвующего в координации ответных мер.
Как отмечает издание, европейские страны разрабатывают планы, чтобы заставить Трампа отказаться от своих требований о передаче Штатам контроля над Гренландией и "бросают все имеющиеся средства на всех тех кто, по их мнению, может их выслушать".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
Вчера, 08:00
"Все государства-члены теперь получили предписание связаться с американскими коллегами и ясно дать понять, что (получение Гренландии - ред.) будет совершенно неприемлемым", - приводит издание слова дипломата.
Он отметил, что по этому вопросу ожидаются министерские встречи в Давосе и Вашингтоне. Кроме того, по его словам, "все наши (стран-членов ЕС - ред.) послы связываются с представителями конгресса и со всеми, кого они знают в движении MAGA, чтобы попытаться донести до них мысль о том, что мы ответим силой, если они продолжат свои действия".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп показал сообщение от Рютте о Гренландии
Вчера, 10:06
 
В миреГренландияВашингтон (штат)СШАДональд ТрампЕвросоюзPoliticoУдары США по Венесуэле
 
 
