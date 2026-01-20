Рейтинг@Mail.ru
В США предупредили об опасности сближения ЕС с Россией - РИА Новости, 20.01.2026
07:28 20.01.2026
В США предупредили об опасности сближения ЕС с Россией
В США предупредили об опасности сближения ЕС с Россией - РИА Новости, 20.01.2026
В США предупредили об опасности сближения ЕС с Россией
Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес ЕС на фоне притязаний на Гренландию могут заставить Европу пересмотреть свои отношения с Россией, заявил профессор
В США предупредили об опасности сближения ЕС с Россией

Профессор Сакс: угрозы Трампа могут заставить ЕС пересмотреть отношения с РФ

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес ЕС на фоне притязаний на Гренландию могут заставить Европу пересмотреть свои отношения с Россией, заявил профессор в эфире YouTube-канала Breaking Points Чикагского университета Джеффри Сакс.
"Они сейчас все пересматривают. (Канцлер Германии Фридрих. — Прим. Ред.) Мерц сказал пару дней назад, что, возможно, стоит позвонить (Владимиру. — Прим. Ред.) Путину. Это показывает, что у европейцев сейчас идет перекалибровка из-за этой угрозы", — сказал он.
Эксперт отметил, что Европа долгие годы, сама того не понимая, под влиянием США стремилась ослабить Россию и всячески ее провоцировала. В конце концов, пояснил профессор, она осталась в числе проигравших.
""Мы сделаем Россию страной третьего мира", — объединенная Европа подыгрывала этому так сильно, что сама оказалась на грани вторжения со стороны США", — резюмировал Сакс.
В четверг Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.
В тот же день глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным как работу на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
