Стало известно, когда демонтируют главную новогоднюю елку в Кремле
Стало известно, когда демонтируют главную новогоднюю елку в Кремле - РИА Новости, 20.01.2026
Стало известно, когда демонтируют главную новогоднюю елку в Кремле
Работы по демонтажу главной новогодней елки России в Кремле пройдут с 20 по 25 января, сообщили журналистам в пресс-службе управления делами президента РФ.
Стало известно, когда демонтируют главную новогоднюю елку в Кремле
Главную новогоднюю елку в Кремле демонтируют с 20 по 25 января
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Работы по демонтажу главной новогодней елки России в Кремле пройдут с 20 по 25 января, сообщили журналистам в пресс-службе управления делами президента РФ.
"Главная новогодняя елка страны покидает Кремль. С 20 по 25 января пройдут плановые работы по её демонтажу. В первую очередь специалисты аккуратно снимут ёлочные украшения и гирлянды", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что все элементы бережно упакуют и отправят на хранение: часть игрушек будет использована повторно в концепции оформления главной новогодней елки страны.