Стало известно, когда демонтируют главную новогоднюю елку в Кремле

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Работы по демонтажу главной новогодней елки России в Кремле пройдут с 20 по 25 января, сообщили журналистам в пресс-службе управления делами президента РФ.

"Главная новогодняя елка страны покидает Кремль. С 20 по 25 января пройдут плановые работы по её демонтажу. В первую очередь специалисты аккуратно снимут ёлочные украшения и гирлянды", - рассказали в пресс-службе.