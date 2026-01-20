Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, когда демонтируют главную новогоднюю елку в Кремле - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/elka-2069031263.html
Стало известно, когда демонтируют главную новогоднюю елку в Кремле
Стало известно, когда демонтируют главную новогоднюю елку в Кремле - РИА Новости, 20.01.2026
Стало известно, когда демонтируют главную новогоднюю елку в Кремле
Работы по демонтажу главной новогодней елки России в Кремле пройдут с 20 по 25 января, сообщили журналистам в пресс-службе управления делами президента РФ. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:02:00+03:00
2026-01-20T14:02:00+03:00
россия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064047155_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_83cb7b6908e9c41534d1d7d36dd3424e.jpg
https://ria.ru/20260120/elka-2069030575.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064047155_85:0:2814:2047_1920x0_80_0_0_7ff51b8cbff399e9b738aea407f11063.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новый год
Россия, Новый год
Стало известно, когда демонтируют главную новогоднюю елку в Кремле

Главную новогоднюю елку в Кремле демонтируют с 20 по 25 января

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУкрашение Главной новогодней елки страны на Соборной площади Московского Кремля
Украшение Главной новогодней елки страны на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Украшение Главной новогодней елки страны на Соборной площади Московского Кремля
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Работы по демонтажу главной новогодней елки России в Кремле пройдут с 20 по 25 января, сообщили журналистам в пресс-службе управления делами президента РФ.
"Главная новогодняя елка страны покидает Кремль. С 20 по 25 января пройдут плановые работы по её демонтажу. В первую очередь специалисты аккуратно снимут ёлочные украшения и гирлянды", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что все элементы бережно упакуют и отправят на хранение: часть игрушек будет использована повторно в концепции оформления главной новогодней елки страны.
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Хвою и ветви главной новогодней елки передадут в зоопарки
Вчера, 14:00
 
РоссияНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала