Хвою и ветви главной новогодней елки передадут в зоопарки

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Главную новогоднюю елку России отправят на переработку после демонтажа, хвоя и ветви будут переданы в зоопарки Московской области, сообщили в пресс-службе управления делами президента РФ.

Работы по демонтажу главной новогодней ели страны в Кремле пройдут с 20 по 25 января.

"По сложившейся традиции, дерево не будет утилизировано — его отправят на переработку. В предыдущие годы из древесины главной ёлки изготавливали хоккейные клюшки, скворечники, кормушки для птиц и памятную сувенирную продукцию. Хвоя и ветви будут переданы в зоопарки Московской области , а семена, собранные из шишек, высадят в разных регионах страны", - рассказали в пресс-службе управделами.