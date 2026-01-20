https://ria.ru/20260120/elka-2069030575.html
Хвою и ветви главной новогодней елки передадут в зоопарки
Хвою и ветви главной новогодней елки передадут в зоопарки - РИА Новости, 20.01.2026
Хвою и ветви главной новогодней елки передадут в зоопарки
Главную новогоднюю елку России отправят на переработку после демонтажа, хвоя и ветви будут переданы в зоопарки Московской области, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Главную новогоднюю елку России отправят на переработку после демонтажа, хвоя и ветви будут переданы в зоопарки Московской области, сообщили в пресс-службе управления делами президента РФ.
Работы по демонтажу главной новогодней ели страны в Кремле пройдут с 20 по 25 января.
"По сложившейся традиции, дерево не будет утилизировано — его отправят на переработку. В предыдущие годы из древесины главной ёлки изготавливали хоккейные клюшки, скворечники, кормушки для птиц и памятную сувенирную продукцию. Хвоя и ветви будут переданы в зоопарки Московской области
, а семена, собранные из шишек, высадят в разных регионах страны", - рассказали в пресс-службе управделами.
Таким образом, отметили в пресс-службе, даже после завершения праздников главная новогодняя ёлка страны продолжит свою историю — уже в новых формах, принося пользу и сохраняя память о прошедшем новогоднем сезоне.