Рейтинг@Mail.ru
Хвою и ветви главной новогодней елки передадут в зоопарки - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
14:00 20.01.2026 (обновлено: 17:31 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/elka-2069030575.html
Хвою и ветви главной новогодней елки передадут в зоопарки
Хвою и ветви главной новогодней елки передадут в зоопарки - РИА Новости, 20.01.2026
Хвою и ветви главной новогодней елки передадут в зоопарки
Главную новогоднюю елку России отправят на переработку после демонтажа, хвоя и ветви будут переданы в зоопарки Московской области, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:00:00+03:00
2026-01-20T17:31:00+03:00
хорошие новости
россия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064037338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db7648e868b5fbddc5763320d69d9247.jpg
https://ria.ru/20260120/elka-2069031263.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064037338_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_968bbf447aedda774af085b033eb3ee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская область (подмосковье)
Хорошие новости, Россия, Московская область (Подмосковье)
Хвою и ветви главной новогодней елки передадут в зоопарки

Хвою и ветви после демонтажа главной новогодней елки передадут в зоопарки

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлавная новогодняя елка страны на Соборной площади Московского Кремля
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Московского Кремля
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Главную новогоднюю елку России отправят на переработку после демонтажа, хвоя и ветви будут переданы в зоопарки Московской области, сообщили в пресс-службе управления делами президента РФ.
Работы по демонтажу главной новогодней ели страны в Кремле пройдут с 20 по 25 января.
"По сложившейся традиции, дерево не будет утилизировано — его отправят на переработку. В предыдущие годы из древесины главной ёлки изготавливали хоккейные клюшки, скворечники, кормушки для птиц и памятную сувенирную продукцию. Хвоя и ветви будут переданы в зоопарки Московской области, а семена, собранные из шишек, высадят в разных регионах страны", - рассказали в пресс-службе управделами.
Таким образом, отметили в пресс-службе, даже после завершения праздников главная новогодняя ёлка страны продолжит свою историю — уже в новых формах, принося пользу и сохраняя память о прошедшем новогоднем сезоне.
Украшение Главной новогодней елки страны на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Стало известно, когда демонтируют главную новогоднюю елку в Кремле
Вчера, 14:02
 
Хорошие новостиРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала