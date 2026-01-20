https://ria.ru/20260120/eksport-2069112507.html
Мишустин рассказал о росте экспорта мяса и молока
Россия существенно расширила сбыт на внешних рынках кондитерской, мясной, молочной и другой продукции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия существенно расширила сбыт на внешних рынках кондитерской, мясной, молочной и другой продукции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Еще одно очень важное направление – это продукция агропрома. Во многом укрепление ее потенциала определит дальнейшее развитие отрасли. ... Существенно расширился сбыт на внешних рынках отечественной кондитерской, мясной, молочной и другой продукции", - сказал он в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности.
По его словам, уже сейчас увеличение поставок товаров более высокого передела способствовало росту на четверть средней стоимости тонны экспорта.