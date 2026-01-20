Россия увеличила экспорт свинины в Китай на две трети

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Импорт Китаем свинины из РФ по итогам минувшего года вырос на две трети несмотря на то, что в месячном выражении поставки сокращались с августа, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.

Китайская сторона в сентябре 2023 года отменила ограничения, связанные с африканской чумой свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. Первая партия российской свинины прибыла в Китай в апреле 2024 года.

Суммарный импорт российской свинины Поднебесной за 2025 год достиг 86,5 миллиона долларов, что на 62% больше показателя предшествовавшего года.

Таким образом, Россия по итогам 2025 года стала десятой по поставкам свинины в Китай, годом ранее она была на 11-м месте. В пятерке крупнейших экспортеров расположились Испания с отгрузками на 596,5 миллиона долларов, Бразилия (на 369,7 миллиона), Нидерланды (на 138,7 миллиона), Дания (на 135,7 миллиона) и Великобритания (на 113,5 миллиона долларов).