Россия увеличила экспорт свинины в Китай на две трети
Россия увеличила экспорт свинины в Китай на две трети - РИА Новости, 20.01.2026
Россия увеличила экспорт свинины в Китай на две трети
Импорт Китаем свинины из РФ по итогам минувшего года вырос на две трети несмотря на то, что в месячном выражении поставки сокращались с августа
2026-01-20T11:13:00+03:00
2026-01-20T11:13:00+03:00
2026-01-20T11:13:00+03:00
экономика
китай
россия
китай
россия
Новости
ru-RU
экономика, китай, россия
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Импорт Китаем свинины из РФ по итогам минувшего года вырос на две трети несмотря на то, что в месячном выражении поставки сокращались с августа, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.
Китайская сторона в сентябре 2023 года отменила ограничения, связанные с африканской чумой свиней, действовавшие в отношении России
с 2008 года. Первая партия российской свинины прибыла в Китай
в апреле 2024 года.
Суммарный импорт российской свинины Поднебесной за 2025 год достиг 86,5 миллиона долларов, что на 62% больше показателя предшествовавшего года.
Таким образом, Россия по итогам 2025 года стала десятой по поставкам свинины в Китай, годом ранее она была на 11-м месте. В пятерке крупнейших экспортеров расположились Испания
с отгрузками на 596,5 миллиона долларов, Бразилия
(на 369,7 миллиона), Нидерланды
(на 138,7 миллиона), Дания
(на 135,7 миллиона) и Великобритания
(на 113,5 миллиона долларов).
Тем не менее в месячном выражении КНР с августа сокращает закупки российской свинины. В итоге декабрьский импорт составил 4,8 миллиона долларов - минимум с апреля. В месячном выражении поставки в последний месяц года снизились на 4%, а в годовом - на 6%.