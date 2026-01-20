https://ria.ru/20260120/ekonomika-2069167062.html
"Сбер" вошел в рейтинг Global500 от BrandFinance
"Сбер" вошел в рейтинг Global500 от BrandFinance - РИА Новости, 20.01.2026
"Сбер" вошел в рейтинг Global500 от BrandFinance
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Агентство BrandFinance включило "Сбер" в ежегодный рейтинг Global500 2026, объединяющий 500 самых ценных и сильных брендов мира,
2026-01-20T21:50:00+03:00
2026-01-20T21:50:00+03:00
2026-01-20T21:50:00+03:00
"Сбер" вошел в рейтинг Global500 от BrandFinance
"Сбер" вошел в реестр Global500 от агентства BrandFinance
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Агентство BrandFinance включило "Сбер" в ежегодный рейтинг Global500 2026, объединяющий 500 самых ценных и сильных брендов мира, сообщает пресс-служба банка.
"Сбер
" стал единственным российским брендом, представленным в этом международном списке. За год бренд поднялся сразу на 142 позиции – до 362 места.
Эксперты BrandFinance оценивают бренды по совокупности показателей, включая финансовую стоимость, силу бренда, качество маркетинговых активностей, уровень доверия людей.
"Высокие позиции “Сбера” в мировом рейтинге отражают его способность выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и развивать решения, которые становятся частью повседневной жизни людей и бизнеса", – отмечают в сообщении пресс-службы.
Первое место в рейтинге заняла компания Apple
, дальше следуют Microsoft
, Google
и Amazon
.