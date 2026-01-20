"Сбер" вошел в рейтинг Global500 от BrandFinance

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Агентство BrandFinance включило "Сбер" в ежегодный рейтинг Global500 2026, объединяющий 500 самых ценных и сильных брендов мира, сообщает пресс-служба банка.

"Высокие позиции “Сбера” в мировом рейтинге отражают его способность выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и развивать решения, которые становятся частью повседневной жизни людей и бизнеса", – отмечают в сообщении пресс-службы.