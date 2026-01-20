Рейтинг@Mail.ru
14:59 20.01.2026 (обновлено: 15:12 20.01.2026)
Минпромторг: приостановка двух заводов "Цемроса" не вызовет дефицит цемента
Минпромторг: приостановка двух заводов "Цемроса" не вызовет дефицит цемента
Приостановка двух заводов "Цемроса" в Ульяновской и Белгородской областях не приведет к дефициту цементной продукции в России, сообщил во вторник Минпромторг. РИА Новости, 20.01.2026
экономика
белгородская область
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ульяновская область
белгородская область
россия
ульяновская область
экономика, белгородская область, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ульяновская область
Экономика, Белгородская область, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ульяновская область
Минпромторг: приостановка двух заводов "Цемроса" не вызовет дефицит цемента

Минпромторг: приостановка двух заводов "Цемроса" не приведет к дефициту цемента

Производство цемента. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Приостановка двух заводов "Цемроса" в Ульяновской и Белгородской областях не приведет к дефициту цементной продукции в России, сообщил во вторник Минпромторг.
Крупнейший производитель цемента в России "Цемрос" (ранее – "Евроцемент") ранее сообщил, что в прошлом году приостановил работу двух заводов - в Белгородской и Ульяновской областях, а завод компании в Липецкой области был переведен на ограниченный режим производства. По словам представителя цементного холдинга, пока оптимизация других производств компании не планируется, но при дальнейшем сокращении спроса на продукцию такой риск существует.
"Приостановка деятельности этих предприятий не повлечет за собой создание дефицита в цементной продукции", - пишет министерство.
ЭкономикаБелгородская областьРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ульяновская область
 
 
