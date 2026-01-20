В Екатеринбурге мужчина, побивший ребенка на горке, пришел в полицию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Мужчина, побивший 13-летнего подростка в горнолыжном комплексе в Екатеринбурге, сам пришел в полицию дать показания, но до этого, скрываясь, он сбрил свои "приметные усы", сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

По данным региональных СК и прокуратуры, 17 января 13-летний школьник вместе с другом катались на снегокатах на горе Уктус в Екатеринбурге . Во время спуска ребенок сбил с ног супругу мужчины, после чего тот стал бить мальчика кулаками по голове и телу. Ребенка госпитализировали, врачи выявили у него перелом и сотрясение. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, на данный момент мужчине предъявили обвинение, а мальчику назначены судебно-медицинские экспертизы.

"Утро 20 января в дежурной части отдела полиции №13 УМВД по Екатеринбургу началось с необычного домофонного звонка. Гражданин сообщил стражам порядка, что он пришел дать показания по резонансному ЧП с ребенком на Уктусском горнолыжном комплексе. Сотрудники полиции, несколько дней искавшие людей, которые могли бы пролить свет на эту историю и сообщить ее подробности, сначала даже удивились такому повороту событий. А спустя пару минут стало понятно, что явился не просто свидетель, а непосредственный участник инцидента – 38-летний гражданин. Что характерно, без адвоката", – рассказал Горелых

По его словам, мужчина вел себя спокойно. Он рассказал сотрудникам полиции, что его деятельность связана с маркетингом в коммерческой компании, а в тот день на Уктусскую гору пришел с женой и маленькой дочерью для того, чтобы научить своего ребенка кататься на лыжах. Вину он признал и выразил готовность ответить за свои действия.