В Екатеринбурге задержали мужчину за избиение подростка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Мужчину, побившего 13-летнего подростка в горнолыжном комплексе в Екатеринбурге, задержали, ему предъявлено обвинение, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга.

Также в управлении уточнили, что женщина, которую сбил с ног подросток, приходится супругой 38-летнему фигуранту. Чтобы установить тяжесть причиненного вреда ребенку, назначены судебно-медицинские экспертизы.