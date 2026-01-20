Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге задержали мужчину за избиение подростка
17:51 20.01.2026 (обновлено: 18:18 20.01.2026)
В Екатеринбурге задержали мужчину за избиение подростка
Мужчину, побившего 13-летнего подростка в горнолыжном комплексе в Екатеринбурге, задержали, ему предъявлено обвинение
происшествия
екатеринбург
россия
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
валерий горелых
Новости
происшествия, екатеринбург, россия, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф), валерий горелых
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ), Валерий Горелых
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Мужчину, побившего 13-летнего подростка в горнолыжном комплексе в Екатеринбурге, задержали, ему предъявлено обвинение, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга.
По данным областных СК и прокуратуры, 17 января 13-летний мальчик вместе с другом катались на снегокатах на горе Уктус в Екатеринбурге. Во время спуска с горы ребенок наехал на женщину, та упала. После чего мужчина, стоявший с женщиной рядом, стал бить кулаками по голове и телу мальчика.
По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, пострадавший ребенок госпитализирован, врачи выявили у него перелом и сотрясение. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. После содеянного мужчина с места происшествия скрылся, а правоохранительные органы устанавливали его личность и местонахождение.
"Местному жителю предъявлено обвинение в хулиганстве, в настоящее время обвиняемый задержан в процессуальном порядке", - сказал Шульга. Он добавил, что в скором времени будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.
Также в управлении уточнили, что женщина, которую сбил с ног подросток, приходится супругой 38-летнему фигуранту. Чтобы установить тяжесть причиненного вреда ребенку, назначены судебно-медицинские экспертизы.
