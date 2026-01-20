В Екатеринбурге задержали мужчину за избиение подростка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Мужчину, побившего 13-летнего подростка в горнолыжном комплексе в Екатеринбурге, задержали, ему предъявлено обвинение, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга.
По данным областных СК и прокуратуры, 17 января 13-летний мальчик вместе с другом катались на снегокатах на горе Уктус в Екатеринбурге. Во время спуска с горы ребенок наехал на женщину, та упала. После чего мужчина, стоявший с женщиной рядом, стал бить кулаками по голове и телу мальчика.
По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, пострадавший ребенок госпитализирован, врачи выявили у него перелом и сотрясение. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. После содеянного мужчина с места происшествия скрылся, а правоохранительные органы устанавливали его личность и местонахождение.
"Местному жителю предъявлено обвинение в хулиганстве, в настоящее время обвиняемый задержан в процессуальном порядке", - сказал Шульга. Он добавил, что в скором времени будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.
Также в управлении уточнили, что женщина, которую сбил с ног подросток, приходится супругой 38-летнему фигуранту. Чтобы установить тяжесть причиненного вреда ребенку, назначены судебно-медицинские экспертизы.