В аквапарке на Урале кафе приостановили работу после отравления детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв – РИА Новости.
Деятельность трех кафе приостановили после отравления детей на территории аквапарка в Екатеринбурге, сообщили
РИА Новости в пресс-службе главного управления федеральной службы судебных приставов по региону.
Во вторник областное управление Роспотребнадзора
информировало, что у пятерых детей выявлена острая кишечная инфекция после посещения кафетерия в аквапарке на улице Щербакова в Екатеринбурге
. В ведомстве отмечали, что по итогам эпидрасследования были выявлены нарушения санитарного законодательства в точках общепита на территории комплекса - в кафе с мороженым (ИП Аганин) и кафетерии "На корабле" (ООО "Моллино фуд").
В отношении двух компаний составлены протоколы об административном правонарушении, входные группы кафетерия опечатаны, а по решению суда работа объектов приостановлена на 30 суток.
В свою очередь следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По одной из версий следствия, причиной отравлений могли стать нарушения в работе объектов общепита на территории аквапарка.
"Мы приостановили деятельность трех точек питания: "Кораблик", кафе-мороженое и "Крыночка", - сказала собеседница агентства.
На вопрос, выявлялись ли ранее подобные нарушения у этих организаций, в управлении ответили отрицательно. "У нас на исполнении ранее не приходили листы", - пояснили там.