В аквапарке на Урале кафе приостановили работу после отравления детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Деятельность трех кафе приостановили после отравления детей на территории аквапарка в Екатеринбурге, Деятельность трех кафе приостановили после отравления детей на территории аквапарка в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления федеральной службы судебных приставов по региону.

Во вторник областное управление Роспотребнадзора информировало, что у пятерых детей выявлена острая кишечная инфекция после посещения кафетерия в аквапарке на улице Щербакова в Екатеринбурге . В ведомстве отмечали, что по итогам эпидрасследования были выявлены нарушения санитарного законодательства в точках общепита на территории комплекса - в кафе с мороженым (ИП Аганин) и кафетерии "На корабле" (ООО "Моллино фуд").

В отношении двух компаний составлены протоколы об административном правонарушении, входные группы кафетерия опечатаны, а по решению суда работа объектов приостановлена на 30 суток.

В свою очередь следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По одной из версий следствия, причиной отравлений могли стать нарушения в работе объектов общепита на территории аквапарка.

"Мы приостановили деятельность трех точек питания: "Кораблик", кафе-мороженое и "Крыночка", - сказала собеседница агентства.