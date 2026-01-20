В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после отравления детей в аквапарке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбуждено по факту отравления пятерых детей на территории аквапарка в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Свердловской области.
"В январе 2026 года в правоохранительные органы поступила информация о случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди несовершеннолетних посетителей аквапарка, расположенного по улице Щербакова в Екатеринбурге" - рассказали в ведомстве.
Предварительно, отравление получили пятеро детей. По одной из версий следствия, причиной могли стать нарушения в работе объектов общепита на территории аквапарка.
Ранее во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области сообщали, что в кафе с мороженым и кафетерии, расположенных на территории данного аквапарка, после проверки в связи с регистрацией пяти случаев острой кишечной инфекции среди детей были выявлены нарушения санитарного законодательства, работа объектов приостановлена на 30 суток.
Как добавили журналистам в пресс-службе областного главка Федеральной службы судебных приставов, входные группы кафетерия опечатаны, а руководство организации предупреждено об ответственности в случае возобновления деятельности.
"Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУСК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", - сообщили в пресс-службе управления.