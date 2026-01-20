В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после отравления детей в аквапарке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбуждено по факту отравления пятерых детей на территории аквапарка в Екатеринбурге, Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбуждено по факту отравления пятерых детей на территории аквапарка в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Свердловской области.

"В январе 2026 года в правоохранительные органы поступила информация о случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди несовершеннолетних посетителей аквапарка, расположенного по улице Щербакова в Екатеринбурге" - рассказали в ведомстве.

Предварительно, отравление получили пятеро детей. По одной из версий следствия, причиной могли стать нарушения в работе объектов общепита на территории аквапарка.

Ранее во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области сообщали, что в кафе с мороженым и кафетерии, расположенных на территории данного аквапарка, после проверки в связи с регистрацией пяти случаев острой кишечной инфекции среди детей были выявлены нарушения санитарного законодательства, работа объектов приостановлена на 30 суток.

Как добавили журналистам в пресс-службе областного главка Федеральной службы судебных приставов, входные группы кафетерия опечатаны, а руководство организации предупреждено об ответственности в случае возобновления деятельности.