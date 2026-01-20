Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после отравления детей в аквапарке - РИА Новости, 20.01.2026
11:27 20.01.2026
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после отравления детей в аквапарке
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после отравления детей в аквапарке - РИА Новости, 20.01.2026
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после отравления детей в аквапарке
Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбуждено по факту отравления пятерых детей на территории аквапарка в Екатеринбурге, сообщает... РИА Новости, 20.01.2026
происшествия
россия
свердловская область
екатеринбург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
свердловская область
екатеринбург
происшествия, россия, свердловская область, екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после отравления детей в аквапарке

В Екатеринбурге возбудили дело после отравления пятерых детей в аквапарке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбуждено по факту отравления пятерых детей на территории аквапарка в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Свердловской области.
"В январе 2026 года в правоохранительные органы поступила информация о случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди несовершеннолетних посетителей аквапарка, расположенного по улице Щербакова в Екатеринбурге" - рассказали в ведомстве.
Под Пензой две женщины погибли из-за отравления угарным газом
19 января, 11:50
Под Пензой две женщины погибли из-за отравления угарным газом
19 января, 11:50
Предварительно, отравление получили пятеро детей. По одной из версий следствия, причиной могли стать нарушения в работе объектов общепита на территории аквапарка.
Ранее во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области сообщали, что в кафе с мороженым и кафетерии, расположенных на территории данного аквапарка, после проверки в связи с регистрацией пяти случаев острой кишечной инфекции среди детей были выявлены нарушения санитарного законодательства, работа объектов приостановлена на 30 суток.
Как добавили журналистам в пресс-службе областного главка Федеральной службы судебных приставов, входные группы кафетерия опечатаны, а руководство организации предупреждено об ответственности в случае возобновления деятельности.
"Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУСК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", - сообщили в пресс-службе управления.
Уголовное дело возбудили после отравления юных спортсменов в отеле в Сочи
7 января, 17:43
Уголовное дело возбудили после отравления юных спортсменов в отеле в Сочи
7 января, 17:43
 
ПроисшествияРоссияСвердловская областьЕкатеринбургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
