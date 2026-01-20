Рейтинг@Mail.ru
ЕК надеется, что Гренландия не отвлечет страны ЕС от кредита Киеву - РИА Новости, 20.01.2026
13:21 20.01.2026
ЕК надеется, что Гренландия не отвлечет страны ЕС от кредита Киеву
в мире, гренландия, украина, валдис домбровскис, еврокомиссия, евросоюз, киев
В мире, Гренландия, Украина, Валдис Домбровскис, Еврокомиссия, Евросоюз, Киев
ЕК надеется, что Гренландия не отвлечет страны ЕС от кредита Киеву

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Еврокомиссия надеется, что ситуация вокруг Гренландии не отразится на подготовке странами ЕС кредита для Украины на 90 миллиардов евро, но не может ускорить процесс, сказал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Мы рассчитываем, что законодательный процесс пройдет в кратчайшие сроки… но он находится в руках законодателей", - пояснил он, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли кризис вокруг Гренландии привести к задержке утверждения кредита.
Датский военно-морской корабль HDMS Vaedderen у берегов Гренландии в Нууке - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
FT: евродипломаты назвали отправку военных в Гренландию провокационной
В миреГренландияУкраинаВалдис ДомбровскисЕврокомиссияЕвросоюзКиев
 
 
