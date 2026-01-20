Туроператоры опровергли сообщения о закрытии пляжей в Хургаде из-за акулы

Там также подчеркнули, что жалоб от туристов не было зафиксировано. Курорт работает штатно, поводов для беспокойства нет.

"Туроператоры подчеркивают: в случае реальной угрозы безопасности купание действительно может быть временно ограничено. Это стандартная мера предосторожности, о которой гостей оперативно информируют. На данный момент таких мер не вводилось. Более того, многие пляжи в Макади-Бэй оборудованы защитными сетями, а за ситуацией в море ведется постоянное наблюдение", - напомнили в АТОР.