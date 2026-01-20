Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры опровергли сообщения о закрытии пляжей в Хургаде из-за акулы - РИА Новости, 20.01.2026
16:57 20.01.2026
Туроператоры опровергли сообщения о закрытии пляжей в Хургаде из-за акулы
Туроператоры России опровергли информацию о якобы закрытии пляжей ряда отелей в египетской Хургаде на фоне активности акул, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 20.01.2026
хургада, россия, красное море, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Хургада, Россия, Красное море, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Туроператоры опровергли сообщения о закрытии пляжей в Хургаде из-за акулы

АТОР опровергла сообщения о закрытии пляжей в Хургаде из-за активности акул

© Getty Images / YONCA60Мужчина катается на вейкборде, Хургада
Мужчина катается на вейкборде, Хургада - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Getty Images / YONCA60
Мужчина катается на вейкборде, Хургада. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Туроператоры России опровергли информацию о якобы закрытии пляжей ряда отелей в египетской Хургаде на фоне активности акул, сообщила во вторник пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР).
Ранее Telegram-канал Shot распространил видео, на котором акула пытается поймать мелкую рыбу у берега пляжа одного из отелей в Хургаде, отпугивая туристов. Согласно информации, пять отелей в районе туристического курорта "Макади-Бей" временно закрыли свои пляжи.
"Информация, распространившаяся в соцсетях и отдельных СМИ о якобы временном закрытии пляжей у ряда отелей в районе Макади-Бэй, не подтверждается. По официальным данным ведущих российских туроператоров, все отели и их пляжи работают в обычном режиме, ограничений на отдых и морские активности нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР.
Там также подчеркнули, что жалоб от туристов не было зафиксировано. Курорт работает штатно, поводов для беспокойства нет.
"Туроператоры подчеркивают: в случае реальной угрозы безопасности купание действительно может быть временно ограничено. Это стандартная мера предосторожности, о которой гостей оперативно информируют. На данный момент таких мер не вводилось. Более того, многие пляжи в Макади-Бэй оборудованы защитными сетями, а за ситуацией в море ведется постоянное наблюдение", - напомнили в АТОР.
Ранее во вторник директор охраняемой природной территории Северных островов Красного моря Абдалла Абид сообщил РИА Новости, что распространившаяся информация о якобы закрытии пляжей ряда отелей в египетской Хургаде на фоне активности акул не соответствует действительности, соответствующие службы постоянно патрулируют эти районы.
