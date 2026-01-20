Ефимов: многофункциональный квартал возведут у Нагатинской набережной

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Многофункциональный квартал возведут по проекту КРТ возле Нагатинской набережной в районе Нагатино-Садовники на юге Москвы, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В рамках проекта комплексного развития территорий планируется реорганизовать участок площадью 14,6 гектара. Благодаря этому вблизи Нагатинской набережной построят многофункциональный городской квартал, который будет включать жилые дома, социальную и деловую инфраструктуру. В частности, там появятся детский сад для 350 воспитанников и школа на одну тысячу учеников", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что всего в рамках проекта планируется построить около 444 тысяч квадратных метров недвижимости. Кроме того, появится 6 тысяч рабочих мест для жителей.

В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметили, что также проектом предусмотрено строительство двух административно-деловых центров. Также возведут научно-производственный комплекс.