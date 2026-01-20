https://ria.ru/20260120/dtp-2069166311.html
В Ленинградской области два человека погибли в ДТП
Двое человек погибли при ДТП с бензовозом в Ленобласти, сейчас идет уборка топлива, которое разлилось на дорогу, сообщает Леноблпожспас. РИА Новости, 20.01.2026
происшествия
волховский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волховский район
2026
