В Ленинградской области два человека погибли в ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости . Двое человек погибли при ДТП с бензовозом в Ленобласти, сейчас идет уборка топлива, которое разлилось на дорогу, сообщает Леноблпожспас.

Добавляется, что в результате ДТП прицеп грузовика оторвался от кабины и опрокинулся на бок, поэтому произошел разлив топлива из поврежденной цистерны в придорожную канаву.