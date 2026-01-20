Рейтинг@Mail.ru
21:48 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/dtp-2069166311.html
Двое человек погибли при ДТП с бензовозом в Ленобласти, сейчас идет уборка топлива, которое разлилось на дорогу, сообщает Леноблпожспас. РИА Новости, 20.01.2026
В Ленинградской области два человека погибли в ДТП

В Ленинградской области два человека погибли в ДТП с бензовозом

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Двое человек погибли при ДТП с бензовозом в Ленобласти, сейчас идет уборка топлива, которое разлилось на дорогу, сообщает Леноблпожспас.
"В 17:16 поступило сообщение о ДТП в Волховском районе на 150 км трассы Р-21 Кола. Произошло лобовое столкновение легкового автомобиля "Nissan" с бензовозом "Sitrak". Водитель и пассажир легковушки получили травмы, несовместимые с жизнью", - сообщает аварийная служба.
Добавляется, что в результате ДТП прицеп грузовика оторвался от кабины и опрокинулся на бок, поэтому произошел разлив топлива из поврежденной цистерны в придорожную канаву.
Как уточнили в МЧС по Ленобласти, угроза попадания нефтепродуктов в водоём отсутствует. "На месте представители ФКУ Упрдор "Северо-Запад" организует засыпку песком вытекшего топлива, решается вопрос о стабилизации цистерны до прибытия эвакуатора", - отметили в МЧС.
