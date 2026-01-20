В Бурятии два человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями

УЛАН-УДЭ, 20 янв - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями в столице Бурятии, сообщила прокуратура республики.

На видео, опубликованном в Telegram-канале городского комитета по транспорту, показано, что после столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом на встречную полосу выезжает еще один микроавтобус , где сталкивается с двумя другими автомобилями. В комитете отметили, что движение на месте аварии затруднено.

"Предварительно установлено, что сегодня на перекрестке улиц Бабушкина и Ринчино в результате столкновения повреждены шесть автомобилей, пострадали два гражданина", - говорится в сообщении.