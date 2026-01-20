Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии два человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/dtp-2069070567.html
В Бурятии два человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями
В Бурятии два человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями - РИА Новости, 20.01.2026
В Бурятии два человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями
Два человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями в столице Бурятии, сообщила прокуратура республики. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T15:56:00+03:00
2026-01-20T15:56:00+03:00
происшествия
республика бурятия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069070070_11:0:1270:708_1920x0_80_0_0_a2deeed7226ac840c5058e478fe8ffb8.jpg
https://ria.ru/20260120/dtp-2068938249.html
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069070070_278:0:1222:708_1920x0_80_0_0_530c0b0006fce886a1b453f4bfa6eeb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика бурятия, новый год
Происшествия, Республика Бурятия, Новый год
В Бурятии два человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями

В Улан-Удэ 2 человека пострадали в ДТП с 6 автомобилями

© Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации г. Улан-УдэМомент массового ДТП в Бурятии. Кадр видео
Момент массового ДТП в Бурятии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации г. Улан-Удэ
Момент массового ДТП в Бурятии. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 20 янв - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями в столице Бурятии, сообщила прокуратура республики.
На видео, опубликованном в Telegram-канале городского комитета по транспорту, показано, что после столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом на встречную полосу выезжает еще один микроавтобус , где сталкивается с двумя другими автомобилями. В комитете отметили, что движение на месте аварии затруднено.
"Предварительно установлено, что сегодня на перекрестке улиц Бабушкина и Ринчино в результате столкновения повреждены шесть автомобилей, пострадали два гражданина", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что проводится проверка. Надзорный орган оценит законность принятого полицией правового решения, а также соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Последствия ДТП в Хабаровском крае, где погибло три человека - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека
Вчера, 07:34
 
ПроисшествияРеспублика БурятияНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала