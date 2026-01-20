https://ria.ru/20260120/dtp-2068938249.html
В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека
В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека - РИА Новости, 20.01.2026
В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека
Три человека погибли при лобовом столкновении двух иномарок в Хабаровском крае, сообщает ГИБДД региона. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T07:34:00+03:00
2026-01-20T07:34:00+03:00
2026-01-20T07:34:00+03:00
происшествия
хабаровский край
ванинский район
октябрьский
ванино (порт)
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068937947_0:204:1263:914_1920x0_80_0_0_2f39b260784c7b2b33fa3652fe3d387e.jpg
https://ria.ru/20260119/lenoblast-2068830372.html
хабаровский край
ванинский район
октябрьский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068937947_40:0:1263:917_1920x0_80_0_0_9618a62e341aa42762f8917091bda13f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, ванинский район, октябрьский, ванино (порт), гибдд мвд рф
Происшествия, Хабаровский край, Ванинский район, Октябрьский, Ванино (порт), ГИБДД МВД РФ
В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека
В Хабаровском крае в ДТП с двумя иномарками погибли три человека