07:34 20.01.2026
В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека
В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека
Три человека погибли при лобовом столкновении двух иномарок в Хабаровском крае, сообщает ГИБДД региона. РИА Новости, 20.01.2026
2026
происшествия, хабаровский край, ванинский район, октябрьский, ванино (порт), гибдд мвд рф
Происшествия, Хабаровский край, Ванинский район, Октябрьский, Ванино (порт), ГИБДД МВД РФ
В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека

В Хабаровском крае в ДТП с двумя иномарками погибли три человека

© Фото : Госавтоинспекция Хабаровского краяПоследствия ДТП в Хабаровском крае, где погибло три человека
Последствия ДТП в Хабаровском крае, где погибло три человека - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : Госавтоинспекция Хабаровского края
Последствия ДТП в Хабаровском крае, где погибло три человека
ХАБАРОВСК, 20 янв - РИА Новости. Три человека погибли при лобовом столкновении двух иномарок в Хабаровском крае, сообщает ГИБДД региона.
По данным госавтоинспекции, во вторник утром в районе 34-го километра автодороги "Советская Гавань - Ванино" Ванинского района водитель Toyota Camry, двигаясь со стороны поселка Октябрьского в сторону поселка Ванино, допустил неконтролируемый занос в поворот, в результате чего столкнулся с встречной Toyota Prius.
"В результате происшествия водитель Toyota Camry и два его пассажира скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Во встречной Toyota Prius находилось пять человек, все получили травмы различной степени тяжести", - сообщает ГИБДД региона в своем Telegram-канале.
Ведомство также информирует, что из-за аварии проезд затруднён. Работают регулировщики.
На месте происшествия, где автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Ленинградской области после ДТП с автобусом возбудили уголовное дело
ПроисшествияХабаровский крайВанинский районОктябрьскийВанино (порт)ГИБДД МВД РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
