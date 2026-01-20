Силы ПВО сбили 254 беспилотника за сутки

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российская ПВО за минувшие сутки сбила 254 беспилотника самолетного типа, четыре управляемые авиабомбы, пять реактивных снарядов HIMARS, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 254 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 110154 беспилотных летательных аппарата, 646 зенитных ракетных комплексов, 27224 танка и других боевых бронированных машин, 1644 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32701 орудие полевой артиллерии и минометов, 52 351 единица специальной военной автомобильной техники.
