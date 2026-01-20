Рейтинг@Mail.ru
Дерипаска назвал справедливую цену для Домодедово - РИА Новости, 20.01.2026
22:20 20.01.2026
Дерипаска назвал справедливую цену для Домодедово
Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что справедливая стоимость аэропорта "Домодедово" - 40 миллиардов рублей, следует из его публикации в Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2026
экономика, московская область (подмосковье), олег дерипаска, домодедово (аэропорт), генеральная прокуратура рф
Экономика, Московская область (Подмосковье), Олег Дерипаска, Домодедово (аэропорт), Генеральная прокуратура РФ
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что справедливая стоимость аэропорта "Домодедово" - 40 миллиардов рублей, следует из его публикации в Telegram-канале.
"Аэропорт Домодедово. Убрав в сторону правовые аспекты, как можно пытаться продать то, что стоит 40 млрд рублей, за 130 млрд?", - говорится в сообщении.
Стало известно, чем занимается бизнесмен, хотевший купить Домодедово
Вчера, 15:14
Аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти во вторник, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.
Начальная цена "ДМЕ Холдинга" должна была составить 132 265 816 005 рублей с шагом ставки в 1,32 миллиарда — один процент от цены. Задаток в размере 26,453 миллиарда рублей должны были внести с 13 по 19 января.
Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства сто процентов долей, принадлежащих компании.
Начальная цена при продаже Домодедово составит более 132 миллиардов рублей
12 января, 20:04
 
Экономика Московская область (Подмосковье) Олег Дерипаска Домодедово (аэропорт) Генеральная прокуратура РФ
 
 
