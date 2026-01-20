МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Шереметьево будет претендовать на покупку Домодедово, если при его продаже проведут конкурс на понижение цены, сообщил РИА Новости гендиректор аэропорта Михаил Василенко.

"АО "Международный аэропорт Шереметьево" провело длительный анализ и намерено принять решение об участии в конкурсе по продаже ООО "ДМЕ Холдинг", несмотря на то что проект крайне сложный и требует значительных инвестиций", — говорится в комментарии.

Аукцион по продаже Домодедово , который должен был пройти сегодня, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.

Начальная цена "ДМЕ Холдинга" должна была составить 132 265 816 005 рублей с шагом ставки в 1,32 миллиарда — один процент от цены. Задаток в размере 26,453 миллиарда рублей должны были внести с 13 по 19 января.

Холдинг, владевший активами аэропорта с 2024 года, находился в ведении предпринимателя Дмитрия Каменщика . Его выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025-го по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства сто процентов долей, принадлежащих компании.