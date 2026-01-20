https://ria.ru/20260120/domodedovo-2069060343.html
Стало известно, чем занимается бизнесмен, хотевший купить Домодедово
Стало известно, чем занимается бизнесмен, хотевший купить Домодедово - РИА Новости, 20.01.2026
Стало известно, чем занимается бизнесмен, хотевший купить Домодедово
Бизнесмен, подавший заявку на участие в аукционе по покупке аэропорта "Домодедово", занимается компьютерными технологиями, строительством и торговлей, следует... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T15:14:00+03:00
2026-01-20T15:14:00+03:00
2026-01-20T15:56:00+03:00
технологии
домодедово (аэропорт)
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44473/11/444731148_0:118:3140:1884_1920x0_80_0_0_e8ff32e7b27e625d14601b34dbf9f4f3.jpg
https://ria.ru/20260112/domodedovo-2067451663.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44473/11/444731148_237:0:2904:2000_1920x0_80_0_0_b1cd800769547722d390905609c415c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, домодедово (аэропорт), россия, москва
Технологии, Домодедово (аэропорт), Россия, Москва
Стало известно, чем занимается бизнесмен, хотевший купить Домодедово
Бизнесмен Богатый, хотевший купить Домодедово, занимается строительством
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бизнесмен, подавший заявку на участие в аукционе по покупке аэропорта "Домодедово", занимается компьютерными технологиями, строительством и торговлей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Индивидуальный предприниматель Богатый Евгений Витальевич стал единственным претендентом на участие в аукционе по продаже "Домодедово
", но не был допущен до торгов из-за того, что были предоставлены не все документы для участия или их оформление не соответствовало законодательству.
Евгений Богатый зарегистрировал ИП в 2023 году. Среди его видов деятельности указаны торговля и строительство, следует из выписки из ЕГРИП.
"Богатый Евгений Витальевич, включенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей по состоянию на 20 января 2026 г... Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий, строительство жилых и нежилых зданий... Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах", - говорится в сообщении.
Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово", назначенный на 20 января, не состоялся, поскольку единственный претендент на покупку актива не был допущен до торгов.