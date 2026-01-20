Стало известно, чем занимается бизнесмен, хотевший купить Домодедово

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бизнесмен, подавший заявку на участие в аукционе по покупке аэропорта "Домодедово", занимается компьютерными технологиями, строительством и торговлей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Индивидуальный предприниматель Богатый Евгений Витальевич стал единственным претендентом на участие в аукционе по продаже " Домодедово ", но не был допущен до торгов из-за того, что были предоставлены не все документы для участия или их оформление не соответствовало законодательству.

Евгений Богатый зарегистрировал ИП в 2023 году. Среди его видов деятельности указаны торговля и строительство, следует из выписки из ЕГРИП.

"Богатый Евгений Витальевич, включенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей по состоянию на 20 января 2026 г... Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий, строительство жилых и нежилых зданий... Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах", - говорится в сообщении.