Рейтинг@Mail.ru
Аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 20.01.2026 (обновлено: 15:09 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/domodedovo-2069042785.html
Аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся
Аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся - РИА Новости, 20.01.2026
Аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся
Аукцион про продаже аэропорта "Домодедово" признан несостоявшимся, поскольку единственный претендент не был допущен до торгов, сообщается в материалах площадки... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:34:00+03:00
2026-01-20T15:09:00+03:00
домодедово (аэропорт)
экономика
россия
московская область (подмосковье)
дмитрий каменщик
московская биржа
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068764507_0:0:3184:1790_1920x0_80_0_0_f723412f24f38c2b9dd67e00bfb62974.jpg
https://ria.ru/20260119/shohin-2068718468.html
https://ria.ru/20260116/nikitin-2068393107.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068764507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d1bcaffff2772e7605d42ed8c63984a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
домодедово (аэропорт), экономика, россия, московская область (подмосковье), дмитрий каменщик, московская биржа, генеральная прокуратура рф
Домодедово (аэропорт), Экономика, Россия, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Каменщик, Московская биржа, Генеральная прокуратура РФ
Аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся

Единственного участника аукциона по продаже Домодедово не допустили

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТерминал аэропорта Домодедово
Терминал аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Терминал аэропорта Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Аукцион про продаже аэропорта "Домодедово" признан несостоявшимся, поскольку единственный претендент не был допущен до торгов, сообщается в материалах площадки проведения торгов.
"Индивидуальный предприниматель Богатый Евгений Вительевич не допущен... Причина признания торгов несостоявшимися - не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником", - говорится в протоколе.
Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Шохин назвал стартовую цену за аэропорт "Домодедово" справедливой
19 января, 10:50
Указывается, что индивидуальный предприниматель Евгений Богатый стал единственным претендентом на участие в аукционе, но ему было отказано в участии в торгах.
"Электронный аукцион: продажа долей в размере 100% уставного капитала - не состоялся... Основание для отказа в допуске: представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ (ч.8 ст.18 Закона 178-ФЗ)", - сообщается в протоколе.
Аукцион был назначен на 15.00 мск 20 января, он должен был пройти на площадке "РТС-тендер".
Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
Министр транспорта Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Министр транспорта рассказал о работе по продаже Домодедово
16 января, 19:08
 
Домодедово (аэропорт)ЭкономикаРоссияМосковская область (Подмосковье)Дмитрий КаменщикМосковская биржаГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала