Аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Аукцион про продаже аэропорта "Домодедово" признан несостоявшимся, поскольку единственный претендент не был допущен до торгов, сообщается в материалах площадки проведения торгов.

"Индивидуальный предприниматель Богатый Евгений Вительевич не допущен... Причина признания торгов несостоявшимися - не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником", - говорится в протоколе.

Указывается, что индивидуальный предприниматель Евгений Богатый стал единственным претендентом на участие в аукционе, но ему было отказано в участии в торгах.

"Электронный аукцион: продажа долей в размере 100% уставного капитала - не состоялся... Основание для отказа в допуске: представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ (ч.8 ст.18 Закона 178-ФЗ)", - сообщается в протоколе.