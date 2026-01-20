Аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Аукцион про продаже аэропорта "Домодедово" признан несостоявшимся, поскольку единственный претендент не был допущен до торгов, сообщается в материалах площадки проведения торгов.
"Индивидуальный предприниматель Богатый Евгений Вительевич не допущен... Причина признания торгов несостоявшимися - не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником", - говорится в протоколе.
Указывается, что индивидуальный предприниматель Евгений Богатый стал единственным претендентом на участие в аукционе, но ему было отказано в участии в торгах.
"Электронный аукцион: продажа долей в размере 100% уставного капитала - не состоялся... Основание для отказа в допуске: представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ (ч.8 ст.18 Закона 178-ФЗ)", - сообщается в протоколе.
Аукцион был назначен на 15.00 мск 20 января, он должен был пройти на площадке "РТС-тендер".
Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
