Билеты на концерт памяти Высоцкого с участием Долиной раскупили

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Билеты на концерт памяти Владимира Высоцкого в театре "Градский Холл", где во вторник планируется выступление певицы Ларисы Долиной, раскуплены, следует из афиши мероприятия, с которой ознакомилось РИА Новости.