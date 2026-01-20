Рейтинг@Mail.ru
Билеты на концерт памяти Высоцкого с участием Долиной раскупили - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/dolina-2069082993.html
Билеты на концерт памяти Высоцкого с участием Долиной раскупили
Билеты на концерт памяти Высоцкого с участием Долиной раскупили - РИА Новости, 20.01.2026
Билеты на концерт памяти Высоцкого с участием Долиной раскупили
Билеты на концерт памяти Владимира Высоцкого в театре "Градский Холл", где во вторник планируется выступление певицы Ларисы Долиной, раскуплены, следует из... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:27:00+03:00
2026-01-20T16:27:00+03:00
москва
владимир высоцкий (автор песен)
сергей пудовкин
лариса долина
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042232010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2e37607735b7933ab5ada1e54ff317d.jpg
https://ria.ru/20260120/life-2068943886.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042232010_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dfdda16d586897a77b156f77ab2d9035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир высоцкий (автор песен), сергей пудовкин, лариса долина, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), дело о квартире долиной
Москва, Владимир Высоцкий (автор песен), Сергей Пудовкин, Лариса Долина, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Дело о квартире Долиной
Билеты на концерт памяти Высоцкого с участием Долиной раскупили

Билеты на концерт памяти Высоцкого, где выступит Долина, раскупили

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Билеты на концерт памяти Владимира Высоцкого в театре "Градский Холл", где во вторник планируется выступление певицы Ларисы Долиной, раскуплены, следует из афиши мероприятия, с которой ознакомилось РИА Новости.
Ранее концертный директор певицы Сергей Пудовкин сообщил агентству, что Долина во вторник выступит на концерте памяти Владимира Высоцкого в театре "Градский Холл". Согласно афише, в театре в этот день пройдет ежегодная премия Высоцкого "Своя колея".
"Билетов нет", - говорится на странице мероприятия.
Ежегодная премия "Своя колея" учреждена в 1997 году благотворительным фондом Высоцкого, министерством культуры РФ и комитетом по культуре Москвы. Премия вручается людям, чья жизнь, профессия или творчество отражают главные ценности поэта, лауреаты получают почётную номерную медаль и диплом. Помимо награждения, в рамках мероприятия проходит большой концерт памяти поэта: на сцене звучат песни Высоцкого в исполнении известных артистов, музыкантов и актёров.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с новой проблемой
Вчера, 08:51
 
МоскваВладимир Высоцкий (автор песен)Сергей ПудовкинЛариса ДолинаМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Дело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала