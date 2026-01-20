Рейтинг@Mail.ru
Долина выступит на концерте памяти Владимира Высоцкого
16:23 20.01.2026
Долина выступит на концерте памяти Владимира Высоцкого
Долина выступит на концерте памяти Владимира Высоцкого - РИА Новости, 20.01.2026
Долина выступит на концерте памяти Владимира Высоцкого
Певица Лариса Долина выступит во вторник на концерте памяти Владимира Высоцкого в театре "Градский Холл", рассказал РИА Новости концертный директор артистки... РИА Новости, 20.01.2026
лариса долина, владимир высоцкий (автор песен), сергей пудовкин, общество
Шоубиз, Лариса Долина, Владимир Высоцкий (автор песен), Сергей Пудовкин, Общество
Долина выступит на концерте памяти Владимира Высоцкого

Долина выступит на концерте памяти Высоцкого в театре Градского в Москве

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Певица Лариса Долина выступит во вторник на концерте памяти Владимира Высоцкого в театре "Градский Холл", рассказал РИА Новости концертный директор артистки Сергей Пудовкин.
"Лариса Долина сегодня будет в театре Градского на концерте памяти Владимира Высоцкого. Далее согласно официальному графику", - сообщил представитель Долиной.
Согласно афише в театре "Градский Холл", во вторник пройдет ежегодная премия Высоцкого "Своя колея".
Ранее РИА Новости выяснило, что певица даст в первой половине 2026 года семь концертов. Впервые в этом году Долина выступит со своими музыкантами, коллективом "ДолинаBand", в столичном баре Petter 27 января.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Лариса Долина даст юбилейный концерт в Домодедово
16 января, 18:37
 
Шоубиз
 
 
