Долина выступит на концерте памяти Владимира Высоцкого

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Певица Лариса Долина выступит во вторник на концерте памяти Владимира Высоцкого в театре "Градский Холл", рассказал РИА Новости концертный директор артистки Сергей Пудовкин.

Ранее РИА Новости выяснило, что певица даст в первой половине 2026 года семь концертов. Впервые в этом году Долина выступит со своими музыкантами, коллективом "ДолинаBand", в столичном баре Petter 27 января.